Bafra'da Yangın
1 saat önce
Samsun'un Bafra ilçesindeki bir binada çıkan yangın, hasara neden oldu.
Samsun
'un Bafra
ilçesindeki bir binada çıkan yangın, hasara neden oldu.
Hacınabi Mahallesi'ndeki bir binanın 4. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyerek çatıya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın sonucu binada hasar meydana geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:08 Kaynak: AA
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