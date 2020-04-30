Bafra'da yasağa uymayan 45 şahsa 37 bin 896 lira ceza - Son Dakika

Samsun'un Bafra ilçesinde emniyet ve jandarma sorumluluk sahalarında 22-26 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasına aykırı hareket eden toplam 45 şahsa 37 bin 896 TL para cezası uygulandı.



Bafra Kaymakamlığınca kolluk birimlerinin yapmış olduğu denetim ve kontrollerde 22-26 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasına aykırı hareket eden toplamda 43 şahsa Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. maddesine göre toplam 33 bin 927 lira para cezası uygulandı. Ayrıca, 2 şahsa kapalı iş yerini açmaktan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. maddesine göre toplam 3 bin 969 lira para cezası yazıldı. Toplamda 45 şahsa toplam 37 bin 896 lira para cezası uygulandı. - SAMSUN