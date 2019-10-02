Bafra'da, trafikte önceliğin yayalara verilmesi için "yaya geçidi nöbeti" etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan Kaymakam Cevdet Ertürkmen, İçişleri Bakanlığınca 2019'un "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edildiğini hatırlattı.

Ertürkmen, "Amacımız burada sürücüleri bilinçlendirmek ve yayaların geçiş üstünlüğü hakkında bilgiler vermektir. Bu tarz uygulamalar devam edecek. Sürücülerimizin bu uygulamayla yayaların geçiş üstünlüğünü daha iyi kavrayacaklarına inanıyoruz." dedi.

Kaymakam Ertürkmen, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, Bafra Jandarma Komutanı Teğmen Fatih Özer, yaya geçitlerinde sürücüleri bilgilendirerek uyarılarda bulundu.

Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla Bafra Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Amirliği ve Samsun İl jandarma Komutanlığına bağlı Bafra jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri denetleme yaptı.



Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından okullar başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları önünde yaya güvenliğini sağlamak amacıyla yaya geçitlerinde yaya uygulaması yapıldı.



Uygulama da sürücülere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 74'üncü maddesinde yapılan değişikliğin "Sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadır." şeklinde düzenlendiği hatırlatıldı.



Bafra Kaymak