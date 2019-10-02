Son Dakika Haberleri: Bafra'da "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" uygulaması
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Bafra'da "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" uygulaması

37 dakika önce

Samsun'un Bafra ilçesinde trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" uygulaması gerçekleştirildi.

Bafra'da

Samsun'un Bafra ilçesinde trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" uygulaması gerçekleştirildi.


Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından okullar başta olmak üzere trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla uygulamaya koyulan "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" uygulamasında İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri birlikte 10 ayrı noktada yapılan uygulamalarda sürücüler bilgilendirildi.


Atatürk Bulvarı'nda yapılan uygulamada ilçe Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Fatih Özer durdurulan araç sürücülerine yaya geçişlerinde yayalara yol vermeleri konusunda uyarılarda bulunarak broşür dağıttı.


Kaymakam Ertürkmen, "Öncelik yayalarımız için. Elbette trafik akışını da bozmayacağız ama şoförlerimizden öncelikle yayalara öncelik vermelerini istiyoruz. Gördükleri zaman durmalarını istiyoruz. Özellikle okullarımız açıldı. Okul önlerinde de uygulamalarımız devam ediyor. Çocuklarımıza öncelik verelim. Trafik kurallarına uyalım" dedi.


Uygulamaya katılan engelli vatandaşlar da, "Öncelikle yayalara geçiş üstünlüğü verilmesi gerekir. Hele biz engelliler ama maalesef bu hak bize biraz verilmiyor. Şoförlerimizden isteğimiz bize öncelik versinler. Bu tür uygulamaların sık sık yapılmasını istiyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma, Samsun, Bafra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:45 Kaynak: İHA
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