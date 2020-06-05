Bafra'da yeniden cuma namazı kılınmaya başlandığı için şükür kurbanı kesildi - Son Dakika

Samsun'un Bafra ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bir süre kılınmayan ve geçen haftadan itibaren yeniden eda edilmeye başlanan cuma namazı dolayısıyla kurban kesildi.



Camilerde yeniden ibadet yapılmaya başlanması dolayısıyla Karaburç Camisi'nde şükür kurbanı kesildi.

Karaburç Mahalle Muhtarı Eşref Aşçı, koronavirüs nedeniyle camilerin bir süre kapalı kaldığına hatırlatarak, "2 haftadır camimizde cuma namazı kıldığımız için şükür kurbanı keselim dedik. Kestiğimiz kurban etinden yemek yaparak cuma namazı sonrasında cemaatimize ikram ettik. Sosyal mesafeye uyarak ve evlerine götürmek şartıyla yemeğimizi dağıttık." dedi.