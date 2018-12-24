Son Dakika Haberleri: Bafra'da "Yeşilçam Şarkıları" Konseri

Bafra'da "Yeşilçam Şarkıları" Konseri

1 saat önce

Bafra Musiki Cemiyeti tarafından "Yeşilçam Şarkları" konseri düzenlendi.

Bafra'da
Bafra Musiki Cemiyeti tarafından "Yeşilçam Şarkları" konseri düzenlendi.

Bafra Kültür Merkezi'nde, sunuculuğunu Sedat Ergil'in yaptığı konserde Yeşilçam şarkılarından oluşan 31 eser seslendirildi.

Bafra Musiki Cemiyeti Başkanı İdris Anarat, çevre il ve ilçelerden konseri dinlemeye gelen sanatseverlere teşekkür etti.

Konserden sonra söz alan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise özel gecelerin devamlı yapılması gerektiğini belirterek, "Yeşilçam şarkıları hemen hemen hepimizin gençliğine dokundu bizleri eskilere götürdü. Bu geceyi hazırlayan başta musiki cemiyetimiz ve şefimiz olmak üzere herkese teşekkür ederim." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:20 Kaynak: AA

Bafra, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ordu'da Belediyenin Atık Tesisinde Parçalanmış Ceset Bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la Görüştü

Bayanlar Maçında Kırmızı Kartlar Hava Uçuştu Son Dakika! Ahmet Kural Hakkında Hazırlanan İddianame Kabul Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 16:00:51. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bafra'da "Yeşilçam Şarkıları" Konseri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]