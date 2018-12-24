Bafra'da "Yeşilçam Şarkıları" Konseri
1 saat önce
Bafra Musiki Cemiyeti tarafından "Yeşilçam Şarkları" konseri düzenlendi.
Bafra
Musiki Cemiyeti tarafından "Yeşilçam Şarkları" konseri düzenlendi.
Bafra Kültür Merkezi'nde, sunuculuğunu Sedat Ergil'in yaptığı konserde Yeşilçam şarkılarından oluşan 31 eser seslendirildi.
Bafra Musiki Cemiyeti Başkanı İdris Anarat, çevre il ve ilçelerden konseri dinlemeye gelen sanatseverlere teşekkür etti.
Konserden sonra söz alan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç
ise özel gecelerin devamlı yapılması gerektiğini belirterek, "Yeşilçam şarkıları hemen hemen hepimizin gençliğine dokundu bizleri eskilere götürdü. Bu geceyi hazırlayan başta musiki cemiyetimiz ve şefimiz olmak üzere herkese teşekkür ederim." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:20 Kaynak: AA
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