Bafra'da yılın ilk bebeği Nilay - Son Dakika

Bafra'da yılın ilk bebeği Nilay

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde yeni yılın ilk bebeği 00.12'de dünyaya gelen Nilay bebek oldu. 2021 yılının ilk bebeğine sahip olan Meltem- Hakan Akyüz çiftinin mutlulukları ise görülmeye değerdi.

Bafra Devlet Hastanesinde saat 00.12'de Nilay bebek 3 kilo 750 kg ağırlığında ve 50 cm boyunda dünyaya geldi. Anne Meltem ve Baba Hakan Akyüz büyük bir mutluluk yaşadı. Duygulu anlar yaşayan Anne Meltem Akyüz, " Yeni yılın ilk bebeği tam 00.12'de doğdu. Çok güzel bir duygu Allah herkese nasip etsin. Çok mutluyum tarifi yok" şeklinde konuştu. Mutluluktan uçan Bafra Bölge Trafik İstasyon Amirliğinde görevli polis memuru Hakan Akyüz'de bu mutluluğun tarifi yok Allah herkese nasip etsin " dedi.