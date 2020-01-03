Bafra'da zabıta ekipleri berberleri denetledi - Son Dakika
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Bafra'da zabıta ekipleri berberleri denetledi

6 saat önce

Bafra Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçede faaliyetlerini sürdüren berber salonlarını denetledi.

Bafra'da zabıta ekipleri berberleri denetledi, System.String[]

Bafra Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçede faaliyetlerini sürdüren berber salonlarını denetledi.

Zabıta Amirliğince 5 ekiple merkez ve dış mahallelerde gerçekleştirilen denetimlerde, berberlerin sağlık koşullarına uygunluğu, çalışma belgeleri olup olmadığı incelendi.

Ayrıca, berberlerin iş yeri açma ve çalıştırma yönetmeliğine uygunluğu, mesleki iş yeri hijyen ve temizliği, düzeni, steril kurallara uygunluğu, çalışanların portör sağlık karnesi denetimi yapıldı.

İlçedeki 83 berber esnafına yönelik denetimde ruhsatsız çalışan 21 esnaf hakkında işlem yapıldı.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, zabıta ekiplerinin halk sağlığı için farklı iş kollarındaki işletmelerin denetimlerine aralıksız devam ettiğini belirterek, denetimlerde önceliklerinin halkın sağlıklı hizmet alabilmesi olduğunu vurguladı.

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Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:16 Kaynak: AA
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