30 Ağustos Zafer Bayramı Futbol Şenliği'nde final

Bafra Belediyesi tarafından düzenlenen Genç Yıldızlar 30 Ağustos Zafer Bayramı Futbol Şenliği, gerçekleştirilen finalle sona erdi.

Oldukça renkli anların yaşandığı turnuva finaline Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, AK Parti İlçe Başkan Vekili Muhammet Yüksel, MHP İlçe Başkanı Barbaros Turna, CHP İlçe Başkanı Vahit Perçin, İyi Parti İlçe Başkanı Aydoğan Yılmaz, İlçe Spor Müdürü Osman Şenocak, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın, TFF Bölge Müdürü İbrahim Güven, Samsun ASKF Başkanı Şener Aydın, TÜFAD Başkan Yardımcısı Çetin Topsakal, Bafra Belediye Başkan Yardımcısı Şaban Hüryaşar, Bafra Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Ferhat Kurt, Bafra Ülkü Ocakları Başkanı Ceyhan Düzgün, TÜRKAV Bafra Şube Başkanı Sami Keskin ve çok sayıda sporsever katıldı.

Birbirinden çekişmeli maçlara sahne olan turnuvanın finalinde rakibi Alaçamspor'u yenen Dededağspor şampiyon oldu. Yarı finalde ise Mevlanaspor ve 1453 Fetihspor karşı karşıya geldi. Karşılaşma sonucu rakibine üstünlük sağlayan Bafra Mevlanaspor üçüncülüğü elde etti.

Bafra Belediyesi Spor Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı Futbol Şenliği'nde, yarı final karşılaşması sonrası yapılan penaltı yarışması ise farklı heyecanların yaşanmasına sahne oldu.

Penaltı yarışında ise Bafra İdman Yurdu Spor Kulübü'nden Çağatay Kurt birinci oldu. Penaltı şampiyonu Çağatay Kurt'a ödülü olan bisiklet, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ve Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç tarafından verildi.

Turnuvada oynanan final maçı sonrası kupa töreni gerçekleştirildi. Turnuva şampiyonu Dededağspor'a kupasını İlçe Kaymakamı Cevdet Ertürkmen verdi. İkinci olan Alaçamspor'a Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, üçünü olan Mevlanaspor'a AK Parti İlçe Başkan Vekili Muhammet Yüksel, dördüncü 1453 Fetihspor'a MHP İlçe Başkanı Barbaros Turna tarafından madalya ve kupaları takdim edildi.

Turnuvaya katılan 1930 Bafraspor, Genç Bafra, 23 Nisan Futbol Kulübü, Hacınabispor, Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü ve Bafra İdman Yurdu takımlarına da katılımları için kupa verildi. - SAMSUN