Bafra'daki sentetik ecza operasyonunda doktor ve eczacı kalfası tutuklandı - Son Dakika
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Bafra'daki sentetik ecza operasyonunda doktor ve eczacı kalfası tutuklandı

02.06.2022 23:43
Bafra'daki sentetik ecza operasyonunda doktor ve eczacı kalfası tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma tarafından yapılan sentetik ecza operasyonunda gözaltına alınan doktor ve eczacı kalfası tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma tarafından yapılan sentetik ecza operasyonunda gözaltına alınan doktor ve eczacı kalfası tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık Şube Müdürlükleri ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı'nın çalışmaları neticesinde Dr. S.S. ve eczacı kalfası Ö.A. ile C.K. isimli şahısların evlerinde ve araçlarında yapılan aramada 70 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesi'ne sevk edildi. Dr. S.S. ve eczacı kalfası Ö.A. mahkemece tutuklandı, C.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Bafra'daki sentetik ecza operasyonunda doktor ve eczacı kalfası tutuklandı
Bafra'daki sentetik ecza operasyonunda doktor ve eczacı kalfası tutuklandı

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Jandarma, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bafra'daki sentetik ecza operasyonunda doktor ve eczacı kalfası tutuklandı - Son Dakika


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