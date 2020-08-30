Bafra'daki uyuşturucu ve silah operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Darboğaz Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Erkan C'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Erkan C, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ekipler, Bafra ilçesinde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 10 kilo 180 gram kubar esrar maddesi, 135 kök kenevir bitkisi, otomatik makinalı tabanca, bu tabancaya ait şarjör, 61 fişek, 2 kurusıkı tabanca, bu tabancalara ait 2 şarjör, 10 kurusıkı tabanca fişeği ile ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirmişti.