Samsun için Okuma Vakti Projesi'ne destek için Bafra Altınkaya Anadolu Lisesinde kitap bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

Bafra Milli Eğitim Müdür Vekili Yüksel Aydın, okulun konferans salonunda yaptığı konuşmada, hedefin, projenin üçüncü yılında 1 milyon kitap toplanarak "Samsun Okuma Vakti Kütüphaneleri"ni oluşturmak olduğunu belirtti.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen, öğrencilere kitap okumaları tavsiyesinde bulunarak kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise kitap okumanın önemine vurgu yaparak, "Öğrenci kardeşlerimizden ricam okul hayatınız boyunca ne kadar çok kitap okursanız o kadar çok bilgi edinirsiniz, çünkü okumak insanın ufkunu genişletiyor. zekasını açıyor." dedi.

Konuşmaların ardından etkinliğe gelen misafirler, bağış kutularına getirdikleri kitapları atarak kampanyaya destek verdiler.