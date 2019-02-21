Son Dakika Haberleri: Bafra Gsk Atıcıları 12'den Vuruyor

Bafra Gsk Atıcıları 12'den Vuruyor

24 dakika önce

Bafra Belediyesi Gençlik Spor Kulübü (GSK) bünyesinde yer alan atıcılık sporcuları başarıya doymuyor.

Bafra Gsk Atıcıları 12'den Vuruyor, System.String[]
Bafra Belediyesi Gençlik Spor Kulübü (GSK) bünyesinde yer alan atıcılık sporcuları başarıya doymuyor.

Bafra Şehit Mustafa Serin Atış Poligonunda yapılan okullar arası il seçmelerine GSK Atıcılık Takımı damga vurdu. Bafra Belediyesi Gençlik Spor Kulübü bünyesindeki sporcuları, havalı tüfekte 3 altın, havalı tabancada 2 altın 2 bronz madalya kazandılar.

Bafralı sporculardan 5'i baraj puanını geçerek, 21-24 Mart 2019 tarihleri arasında Mersin'de yapılacak Okullar Arası Türkiye Atıcılık Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Bafra Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Atıcılık Antrenörleri Murat Gürsel ve Seda Şen Sağır tarafından hazırlanan sporculardan; Havalı Tabanca Yıldız erkeklerde Adem Eren Katipoğlu, Havalı Tabanca Genç Bayanlar Ragibe Yiğit birinci olurken, Havalı Tabanca Genç Bayanlar Bilge Alev ve Havalı Tabanca Yıldız Bayanlar Melike Nur Şahin üçüncü oldu.

Havalı Tüfek Yıldız Erkekler Yunus Efe Kaçar, Havalı Tüfek Genç Erkekler Çelebi Öztürk, Havalı Tüfek Genç Bayanlar Zeynep Tuana Engin birinci geldiler. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:28 Kaynak: İHA

Bafra, Spor
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