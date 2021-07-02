Bafra İlçesi Türkiye Çeltik Üretiminde Türkiye'de 2.Sırada Yer Almaktadır - Son Dakika

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüYıllık 150. 000 ton çeltik üretimi ile yaklaşık Türkiye çeltik üretiminin % 15'ini karşılamaktadır. Çeltik üretimi 230 bin dekar hektar sulama alanımız içerisinde yıllık yaklaşık 160 bin dekar olarak gerçekleşmekte, Sulama Kanal ve Kanaletler ise 30 bin dekar alandaki çeltik üretimine göre planlanmış ve yapılmıştır. Dolayısıyla kanallarımızdan bu kadar alanın sulanması imkansız hale gelmiş, kuraklığa bağlı olarak daha az su tüketilmesi elzem olmuştur. Damla sulama yöntemi ile ilk defa 2019 Yılında Bafra'da 3 çiftçi öncülüğünde DSİ 7 . Bölge Müdürlüğü, İşletme Bakım Şube Müdürlüğü ve Bafra Kızılırmak, Altınkaya Sulama Birliklerinin kontrolünde toplamda 270 dekar alanda damla sulama yöntemiyle çeltik ekimi gerçekleştirildi. 2019 Yılında Sarıköy Mahallesi Çiftçilik yapan Besim Özaydın'ın 60'ar dekarlık yanyana bulunan iki arazisinde damla sulama ve tava sulama yöntemi ile yapmış olduğu çeltik mahsulünün ekiminden hasatına kadar tüm gelişmeleri takip edilerek sonuçları alınıp karşılaştırılması da yapılmıştır. Üretim sonuçları çok olumlu çıkmasıyla, üretici çiftçilerin % 60 daha fazla kar edeceği, % 80'e yakın su tasarrufu olduğu ortaya çıktı. Bu kapsamda yapılan çalışmalar ile 2020 yılında damla sulama çeltik alanı 3 bin dekara çıkartıldı ve 43 çiftçi bu yöntemle çeltik ekimi gerçekleştirdi. 2021 Yılında ise damla sulama çeltik alanının 10 bin dekar'a çıkartıldı ve 121 çiftçi bu yöntemle çeltik ekimi gerçekleştirdi. 2022 yılında ise şebeke dışı alanlarda çeltik üretiminde damla sulama yöntemi zorunlu olacağı için 15. 000 dekar alanda çeltik ekimi gerçekleştirilecek ve bu yöntemle 125 çiftçinin ekim yapacağı düşünülmektedir.