Bafra İşkur'den Eski Hükümlülere Girişimcilik Eğitimi

Bafra İŞKUR Hizmet Merkezi, Bafra Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Samsun KOSGEB Müdürlüğü iş birliğinde, kendi işini kurmak isteyen eski hükümlüler için girişimcilik eğitimi düzenlenecek.

Bafra İŞKUR Hizmet Merkezi, Bafra Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Samsun KOSGEB Müdürlüğü iş birliğinde, kendi işini kurmak isteyen eski hükümlüler için girişimcilik eğitimi düzenlenecek.



Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülere girişimcilik kursu açılması için Bafra İŞKUR Müdürlüğünde protokol imzalandı.



Bafra İŞKUR Hizmet Merkezi Müdürü Yakup Ergenlik, kendi işini kurarak istihdama katkı sunmak isteyen eski hükümlülerin eğitim talebini karşılamak için çalışma başlattıklarını söyledi.



Ergenlik, eski hükümlü vatandaşların, eğitimlere katıldıktan sonra mayıs ayı içinde "Eski hükümlü kendi işini kurma projesi" kapsamında asgari ücretin 15 katı kadar hibe desteği için başvurabileceklerini kaydetti.



Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Hande Bölükbaş da eski hükümlülerin cesur olmalarını istediklerini dile getirerek, "Eğitime katılacak eski hükümlü girişimcilerimizin eğitimden sonra bir an önce kendi iş yerlerini açarak iş gücü piyasasına dahil olmalarını istiyoruz." dedi.



Eski Hükümlüler, 21 Nisan'a kadar e-devlet üzerinden girişimcilik kursu için KOSGEB'e başvurabilecek veya Bafra İŞKUR ve Bafra Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne müracaat edebilecek. Mülakat, 22 Nisan'da Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde yapılacak.



Kurs, 27-30 Nisan tarihlerinde 25 kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

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