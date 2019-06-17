Son Dakika Haberleri: Bafra Kaymakamı Adanur, Trabzon Büyükşehir Belediyesine genel sekreter oldu
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Bafra Kaymakamı Adanur, Trabzon Büyükşehir Belediyesine genel sekreter oldu

50 dakika önce

Samsun Bafra Kaymakamı Ahmet Adanur, Trabzon Büyükşehir Belediyesine genel sekreter oldu.

Bafra Kaymakamı Adanur, Trabzon Büyükşehir Belediyesine genel sekreter oldu, System.String[]
Samsun Bafra Kaymakamı Ahmet Adanur, Trabzon Büyükşehir Belediyesine genel sekreter oldu.

Kaymakam Adanur, henüz kendisine bakanlıktan tebligat yapılmadığını ama Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun bu konuda açıklamasının doğru olduğunu, atamayı bugün meclis üyelerine duyurduğunu söyledi. Adanur, "Hayırlısı olsun" dedi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:52 Kaynak: İHA
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