Bafra Kaymakamı Adanur, Trabzon Büyükşehir Belediyesine genel sekreter oldu
50 dakika önce
Samsun Bafra Kaymakamı Ahmet Adanur, Trabzon Büyükşehir Belediyesine genel sekreter oldu.
Samsun Bafra
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:52 Kaynak: İHA
Kaymakamı Ahmet Adanur
, Trabzon
Büyükşehir Belediyesine genel sekreter oldu.
Kaymakam Adanur, henüz kendisine bakanlıktan tebligat yapılmadığını ama Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu
'nun bu konuda açıklamasının doğru olduğunu, atamayı bugün meclis üyelerine duyurduğunu söyledi. Adanur, "Hayırlısı olsun" dedi. - SAMSUN
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