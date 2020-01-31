Bafra kaymaklı lokumuna coğrafi işaret belgesi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bafra kaymaklı lokumuna coğrafi işaret belgesi verildi - Son Dakika

Bafra kaymaklı lokumuna coğrafi işaret belgesi verildi

6 saat önce

Bafra kaymaklı lokumuna, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesi verildi.

Bafra kaymaklı lokumuna coğrafi işaret belgesi verildi, System.String[]

Bafra kaymaklı lokumuna, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesi verildi.

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Göksel Başar, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Patent ve Marka Kurumunda düzenlenen törende "Bafra Kaymaklı Lokum" tescil belgesini teslim aldıklarını bildirdi.

Bölgenin marka değerinin artması, ürünlerinin ulusal ve uluslararası pazarda hak ettiği değeri bulması için çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini belirten Başar, şu ifadeleri kullandı:

" Samsun'da toplam 12 ürünün coğrafi işaret tescili bulunmaktadır. Bu ürünlerden Bafra nokulu, Bafra zembili, Bafra pidesi ve bugün eklenen Bafra kaymaklı lokumuyla 4 ürün ilçemize aittir. Oda olarak faaliyet alanımızda bulunan Bafra, Ondokuzmayıs, Alaçam ve Yakakent ilçelerimizin yöresel ürünlerinin marka değerini artırma çalışmalarımız sürecek."

Başar, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan'a da teşekkür etti.

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Nur Aydıner Meral ise belgenin bölgeye hayırlı olmasını diledi.

Bafra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:58 Kaynak: AA
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