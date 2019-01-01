Bafra Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Seçimi

Bafra
Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığına Hüseyin Usta seçildi.
Bafra Küçük Sanayi Sitesi hizmet binası lokalinde gerçekleştirilen ve kooperatifin 33 yıldır başkanlığını yapan Cahit Yazıcı'nın yeniden aday olmadığı seçime tek aday olarak katılan Usta, kullanılan oyların tamamını alarak başkanlığa getirildi.
Yönetim kurulu Mehmet Şeker
ve Akif Murtezaoğlu, denetim kurulu Hayati Erken ve Kadir Arslanmirza'dan oluştu.
Genel kurulda 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ait hesaplar görüşülüp onaylandı.
Usta, Cahit Yazıcı ve yönetim kuruluna bugüne kadar yaptıkları çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, devraldıkları hizmet bayrağını daha yükseklere taşımaya çalışacaklarını söyledi.
Yazıcı da yeni yönetime başarı dileyerek, talep etmeleri durumunda 33 yıllık tecrübesini paylaşabileceğini kaydetti.