Son Dakika Haberleri: Bafra Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Seçimi

Bafra Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Seçimi

50 dakika önce

Bafra Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığına Hüseyin Usta seçildi.

Bafra Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Seçimi, System.String[]
Bafra Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığına Hüseyin Usta seçildi.

Bafra Küçük Sanayi Sitesi hizmet binası lokalinde gerçekleştirilen ve kooperatifin 33 yıldır başkanlığını yapan Cahit Yazıcı'nın yeniden aday olmadığı seçime tek aday olarak katılan Usta, kullanılan oyların tamamını alarak başkanlığa getirildi.

Yönetim kurulu Mehmet Şeker ve Akif Murtezaoğlu, denetim kurulu Hayati Erken ve Kadir Arslanmirza'dan oluştu.

Genel kurulda 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ait hesaplar görüşülüp onaylandı.

Usta, Cahit Yazıcı ve yönetim kuruluna bugüne kadar yaptıkları çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, devraldıkları hizmet bayrağını daha yükseklere taşımaya çalışacaklarını söyledi.

Yazıcı da yeni yönetime başarı dileyerek, talep etmeleri durumunda 33 yıllık tecrübesini paylaşabileceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:28 Kaynak: AA

Bafra, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Büyükada'yı Alevler Sardı: 7 At Telef Oldu! AK Parti'de Gözden Çıkarılan Mevcut Başkan Mustafa Tuna İçin Salonda Sloganlar Atıldı

Bir Kent Kara Gömüldü! Evler ve Araçlar Ortadan Kayboldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın İlçe Adaylarını Açıklıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 16:18:52. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bafra Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Seçimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]