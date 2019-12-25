Bafra Millet Bahçesi için ilk imzalar atıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bafra Millet Bahçesi için ilk imzalar atıldı - Son Dakika

Bafra Millet Bahçesi için ilk imzalar atıldı

6 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesine Millet Bahçesi yapılmak üzere eski stadyum alanı ücretsiz tahsis edildi.

Bafra Millet Bahçesi için ilk imzalar atıldı, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesine Millet Bahçesi yapılmak üzere eski stadyum alanı ücretsiz tahsis edildi.


Bafra Belediyesinin Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden eski stadyumunun bulunduğu alanının kendilerine ücretsiz tahsis edilmesine yönelik protokol imzalandı. Söz konusu alanın Bafra Belediyesine tahsisini sağlayan protokolün imzalanmasının ardından açıklamalarda bulunan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "İmzaladığımız protokol sonrası Belediyemize tahsisi gerçekleşen 50 bin 540 metrekarelik alanda Baframızın beklentilerine cevap verebilecek nitelikte bir proje gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanımızın tarafından başlatılan millet bahçesi niteliklerine uygun, başta spor olmak üzere çeşitli sosyal faaliyetlerin yapılabildiği bir tesis haline getireceğiz. Baframıza hayırlı olsun" dedi.


AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ise, "Bölgemiz ve Baframız için önemli bir imzayı atmış bulunuyoruz. Belediye başkanımızın güzel bir projesiydi. Gençlik ve Spor Bakanımızla uzun bir görüşme ve istişareler sonucunda söz konusu alanın Bafra Belediyemize tahsisini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliği ve önderliğinde başlatılan Millet Bahçesi'ni inşallah Bafra'ya hep birlikte kazandıracağız" diye konuştu.


Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve Gençlik Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu arasında gerçekleştirilen imza törenine söz konusu alanın belediyeye tahsisinde gayret gösteren AK Parti Milletvekili Orhan Kırcalı'nın yanı sıra, AK Parti Bafra İlçe Başkanı İbrahim Semiz, MHP Bafra İlçe Başkanı Barbaros Turna ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Osman Şenocak katıldı. - SAMSUN

Millet Bahçeleri, Hamit Kılıç, Samsun, Bafra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den Samsun ve çevresi için fırtına uyarısı
Evi yanınca gözyaşlarına boğulan babanın imdadına hayırseverler yetişti Tarihi mezarlık kaçak kazı nedeniyle köstebek yuvasına döndü İstanbul'da İETT otobüsünün önünü kesen bir grup, şoförü darp etmek istedi!

Son Dakika Haberleri
17:06 Aydın'da eski eşe şiddet iddiasına elektronik kelepçe kararı - Son Dakika
17:06 "Tahta Yürek" AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
17:06 AA'dan, 100'üncü yılına girerken dünya televizyonlarına video haber hizmeti - Son Dakika
17:02 Doğu Türkistan'daki zulme dayanamadılar - Son Dakika
17:01 Özen güven tazeledi - Son Dakika
16:51 Tarihi mezarlık kaçak kazı nedeniyle köstebek yuvasına döndü - Son Dakika
16:22 İstanbul'da İETT otobüsünün önünü kesen bir grup, şoförü darp etmek istedi! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 17:08:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bafra Millet Bahçesi için ilk imzalar atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]