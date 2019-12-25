Bafra Millet Bahçesi için ilk imzalar atıldı - Son Dakika

Samsun'un Bafra ilçesine Millet Bahçesi yapılmak üzere eski stadyum alanı ücretsiz tahsis edildi.



Bafra Belediyesinin Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden eski stadyumunun bulunduğu alanının kendilerine ücretsiz tahsis edilmesine yönelik protokol imzalandı. Söz konusu alanın Bafra Belediyesine tahsisini sağlayan protokolün imzalanmasının ardından açıklamalarda bulunan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "İmzaladığımız protokol sonrası Belediyemize tahsisi gerçekleşen 50 bin 540 metrekarelik alanda Baframızın beklentilerine cevap verebilecek nitelikte bir proje gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanımızın tarafından başlatılan millet bahçesi niteliklerine uygun, başta spor olmak üzere çeşitli sosyal faaliyetlerin yapılabildiği bir tesis haline getireceğiz. Baframıza hayırlı olsun" dedi.



AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ise, "Bölgemiz ve Baframız için önemli bir imzayı atmış bulunuyoruz. Belediye başkanımızın güzel bir projesiydi. Gençlik ve Spor Bakanımızla uzun bir görüşme ve istişareler sonucunda söz konusu alanın Bafra Belediyemize tahsisini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliği ve önderliğinde başlatılan Millet Bahçesi'ni inşallah Bafra'ya hep birlikte kazandıracağız" diye konuştu.



Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve Gençlik Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu arasında gerçekleştirilen imza törenine söz konusu alanın belediyeye tahsisinde gayret gösteren AK Parti Milletvekili Orhan Kırcalı'nın yanı sıra, AK Parti Bafra İlçe Başkanı İbrahim Semiz, MHP Bafra İlçe Başkanı Barbaros Turna ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Osman Şenocak katıldı. - SAMSUN