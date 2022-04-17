BAFRA'NIN 600 YILLIK GELENEĞİ İSTANBUL'DA YAŞATILDI - Son Dakika
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BAFRA'NIN 600 YILLIK GELENEĞİ İSTANBUL'DA YAŞATILDI

17.04.2022 01:21

SAMSUN Bafra'nın 600 yıllık 'Sele, Sepet, Top, Kandil' geleneği, ilk defa Bafra dışında, İstanbul Kadıköy'de yaşatıldı.

SAMSUN Bafra'nın 600 yıllık 'Sele, Sepet, Top, Kandil' geleneği, ilk defa Bafra dışında, İstanbul Kadıköy'de yaşatıldı. Katılımcıların yürüyüşlerine bando takımı eşlik etti.

Bafralılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin Bafra dışında ilk kez Kadıköy Caferağa Mahallesi'nde organize ettiği, 'Sele, Sepet, Top, Kandil' etkinliğine ilgi büyük oldu. Dernek binasında verilen iftar yemeğiyle başlayan etkinlikte, katılımcılara dağıtılan mum, sepet ve toplar tek tek birleştirildi. Daha sonra yürüyüş için dernek binası önünde toplanan gruba, bando takımı da katıldı. Dernek binası önünden başlayarak General Asım Gündüz Caddesi üzerinde devam eden yürüyüş, Kadıköy'ün simgesi olan Boğa Heykeli'nin önünde son buldu. Yürüyüş boyunca şarkılar söylenirken, renkli görüntüler ortaya çıktı.

"BU GELENEĞİ BAFRAN'NIN DIŞINDA İLK KEZ HAYATA GEÇİRDİK"

Boğa Heykeli önünde konuşan Dernek Başkanı Tolgahan Acar, "Uzun zamandır yapmayı planladığımız bir organizasyondu. Pandemi sebebiyle bir araya gelemedik ama çok mutluyuz. Çok heyecanlıyız. Kalabalığın eğlencesinden de keyif alıyoruz. Bütün Bafra'lı dostlarımız İstanbul'da bir araya geldi. Bafra haricinde bir yerde ilk defa bu 600 yıllık geleneği de hayata geçirmiş olduk" dedi.

Etkinliğe katılan Ebru Türk Yazacar, "Bu geleneğimiz 600 Yıllık Osmanlı zamanından kalma bir gelenek. Bağış toplama amacıyla başlayıp daha sonra çocuklara Ramazan ruhunu hediye etmek için değiştirilmiş, dönüştürülmüş bir uygulama. Biz de İstanbul'daki Bafra'lılar olarak bu geleneği yaşatmak istedik. O yüzden bu akşam buradayız" ifadelerini kullandı. Organizasyonun çocuk katılımcıları ise çok heyecanlı olduklarını dile getirdi. Boğa heykeli önünde bir süre daha eğlenmeye devam eden katılımcılar, dondurma ikramından sonra dağıldı.

BAFRA'NIN 600 YILLIK GELENEĞİ İSTANBUL'DA YAŞATILDI
BAFRA'NIN 600 YILLIK GELENEĞİ İSTANBUL'DA YAŞATILDI
BAFRA'NIN 600 YILLIK GELENEĞİ İSTANBUL'DA YAŞATILDI

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600 yıllık gelenek: 'Sele Sepet Top Kandil Şenliği' 600 yıllık gelenek: 'Sele Sepet Top Kandil Şenliği' Ata mirası 'Askıda Ekmek Geleneği' Nazilli'de yaşatılıyor Ata mirası 'Askıda Ekmek Geleneği' Nazilli'de yaşatılıyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAFRA'NIN 600 YILLIK GELENEĞİ İSTANBUL'DA YAŞATILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAFRA'NIN 600 YILLIK GELENEĞİ İSTANBUL'DA YAŞATILDI - Son Dakika
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