Bafra'nın asırlık lezzeti tescil edildi

Samsun'un "Bafra kaymaklı lokumu" coğrafi işaret belgesi aldı.



Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan tescil belgesi teslim töreninde yaptığı konuşmada, "Coğrafi işaret, ürünün kaynağını, karakteristik özelliklerini coğrafi alan arasındaki bağlantıyı gösteren ve garanti eden kalite işaretidir. Ülkemizin gerek tanıtımı gerekse bölgesel kalkınma alanında katkı sağlayacak yöresel ürünler arasına Bafra kaymaklı lokumu da eklendi" dedi.



Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Nur Aydıner Meral ve Yönetim Kurulu Başkanı Göksel Başar ise, "Samsun'da toplam 12 ürünün coğrafi işaret tescili bulunmaktadır. Bu ürünlerden Bafra nokulu, Bafra zembili, Bafra pidesi ve bugün eklenen Bafra kaymaklı lokum ile 4 ürün Bafra ilçemize aittir" bilgilerini verdi.



Konuşmaların ardından Bafra kaymaklı lokum coğrafi işaret tescil belgesi Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan tarafından Nur Aydıner Meral ve Göksel Başar'a teslim edildi. - SAMSUN