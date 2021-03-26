Bafra Orta Ölçekli Sanayi Sitesi 1. etap başvuruları başladı - Son Dakika

Bafra Orta Ölçekli Sanayi Sitesi 1. etap başvuruları başladı

26.03.2021 16:57
Bafra Orta Ölçekli Sanayi Sitesi 1. etap başvuruları başladı, System.String[]

Samsun Bafra Belediye tarafından ilçeye kazandırılmasında yoğun çaba gösterilen Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Projesi'nde 1. etapta yapılacak dükkanlar için başvurular başladı.

Samsun Bafra Belediye tarafından ilçeye kazandırılmasında yoğun çaba gösterilen Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Projesi'nde 1. etapta yapılacak dükkanlar için başvurular başladı.

Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Projesi'nin 1. etabında 400 metre karelik dükkanlar için şehir içinde imalat yapan esnafların başvuruları kabul edilecek. Başvurular Bafra Belediyesi'ne yapılacak.

"Büyüme arzusundaki işletmelerimize hitap ediyoruz"

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Projemiz ile, dağınık durumdaki imalat yapan sektörleri bir arada toplayarak seri ve entegre üretim yapabilecekleri bir alan oluşturmak. Yetersiz imkanlarla üretim yapmaya ve dünya pazarlarına açılmaya çalışan üretici firmalarımızın üretim şartlarının iyileştirilmesiyle birlikte pazarda söz sahibi ilçemizin ürünlerini daha iyi şartlarda üretip pazarlayabileceği bir ortamın oluşturulması, daha güvenli, çalışanların çalışma ortamlarının iyileştirilmesi, istihdamın artırılması, makineleşmenin önünün açılması hedefliyoruz. Bafra Belediyesi olarak Orta Ölçekli Sanayi Projemizle, büyüme arzusunda olan işletmelerimize bu yerleri tahsis etmek istiyoruz. Genel anlamda bu önemli projemize şuana kadar 325 adet ön başvuru alındı. Başvurular üzerinde değerlendirmelerimiz devam ediyor. Bu rakam böylesi önemde bir projenin esnaflarımız tarafından kabul gördüğünün bir yansıması. Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak ilan edilen yerin harca esas değer üzerinden ücreti ödenip, devir işlemi geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilmiş ve 460 dönümlük alan belediyemizin olmuştu. Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Projemiz bölgemizde tek olma özelliği ile başta istihdam olmak üzere birçok alanda katma değer kazandıracak" dedi.

Geniş kapsamlı proje

İki etaptan oluşan projenin 1.etabında 232 adet sanayi dükkanı, 20 adet ticari amaçlı iş yerleri (banka, kargo, showroom vb.), sağlık tesisi alanı, teknik ve meslek lisesi alanı, anaokulu alanı, idari ve sosyal tesis alanı, teknik alt yapı alanları, belediye hizmet alanları ve depolama alanı yer alıyor.

Alt yapısında, yağmursuyu hattı, kanalizasyon hattı, içme ve kullanma suyu, yol, atık su arıtma tesisi, elektrik, doğalgaz ve haberleşme şebekesi, katı atık depolama tesisi gibi tesislerinin yer alacağı projenin, eğitim, sağlık, dini, kültürel, ticari ve idari tesisler, açık ve kapalı spor tesisleri, güvenlik, banka ve benzeri tesisler gibi idari ve sosyal alanlara da sahip olacak. - SAMSUN

Bafra Orta Ölçekli Sanayi Sitesi 1. etap başvuruları başladı
Bafra Orta Ölçekli Sanayi Sitesi 1. etap başvuruları başladı
Bafra Orta Ölçekli Sanayi Sitesi 1. etap başvuruları başladı
Bafra Orta Ölçekli Sanayi Sitesi 1. etap başvuruları başladı

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bafra Orta Ölçekli Sanayi Sitesi 1. etap başvuruları başladı - Son Dakika Ekonomi


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