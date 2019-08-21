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Bafra OSB'de doğal gaz altyapı çalışmaları başladı

58 dakika önce

Bafra Karma ve Medikal Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) doğal gaz altyapı çalışmalarına başlandı.

Bafra OSB'de doğal gaz altyapı çalışmaları başladı, System.String[]
Bafra Karma ve Medikal Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) doğal gaz altyapı çalışmalarına başlandı.
Bafra Ticaret ve Sanayi Odası ve Bafra Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Göksel Başar, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun yıllar uğraş verilen OSB'ye doğal gaz kazandırma çalışmalarının sonuçlandığını söyledi.
Akmercan Deltagaz Doğalgaz firmasının Bafra OSB'ye doğal gaz altyapısının kurulması için çalışmalara başladığını belirten Başar, hat borularının indirilmeye başlandığını dile getirdi.
Önümüzdeki günlerde doğal gaz hattının döşenerek firmaların kullanımına açılacağını anlatan Başar, "Bu önemli gelişmenin OSB ve yatırımcılarımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu süreçte destekleri ve katkıları ile yanımızda olan başta Sayın Orhan Kırcalı ve Samsun milletvekillerimiz olmak üzere Samsun Valimiz Osman Kaymak, Bafra Belediye Başkanımız Hamit Kılıç'a teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.
Bafra, OSB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:48 Kaynak: AA
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