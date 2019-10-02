Son Dakika Haberleri: Bafra Otogar Projesi tasfiye edildi
Son Dakika Ekonomi Haber

Bafra Otogar Projesi tasfiye edildi

2 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde yapımına devam edilen 10 milyon 779 bin TL proje tutarı bulunan Bafra Otogar Projesi, yüklenici firmanın tasfiye talebi kabul edilince, tasfiye edildi.

Bafra Otogar Projesi tasfiye edildi, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde yapımına devam edilen 10 milyon 779 bin TL proje tutarı bulunan Bafra Otogar Projesi, yüklenici firmanın tasfiye talebi kabul edilince, tasfiye edildi.


Bafra Otagarının 26 Haziran 2018'de ihale edilerek yapımına başlandı. 11 bin 816 m2'lik inşaat alanlı otogar binasında bilet satış ofisleri, ıslak hacimler, kafeterya, yolcu bekleme salonu ile güvenlik zabıta ve ihtiyaç duyulan donanımlardan oluşmakta olup, inşaatta kazı çalışmaları sonunda çıkan 18 Ocak 2019 tarihli 7161 nolu Kanun'un 32. maddesine istinaden yüklenici tarafından tasfiye talebinde bulunuldu.


Tasfiye süreci değerlendirme çalışmaları tamamlanan mevcut projenin tasfiye edilmesine karar verildi. - SAMSUN

Samsun, Bafra, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lahmacundaki fiyat farkının sebebi nedir? Neden semtlere göre değişkenlik gösteriyor?
Alışverişte yeni dönem başlıyor! Marketlerdeki fiyatlar mobil uygulamayla karşılaştırılacak Gri listede 300 bin TL ödülle aranan Atilla Çakmaz etkisiz hale getirildi Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 12:17:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bafra Otogar Projesi tasfiye edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]