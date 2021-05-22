Bafra Ovası'nda 150 bin dekar alanda çeltik ekildi

Türkiye'nin en uzun akarsuyu olan Kızılırmak Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü yerde taşıdığı alüvyonlarla oluşan Bafra Ovası'nda bu yıl 150 bin dekar alanda çeltik ekimi yapıldığı bildirildi.

Ovada geçen yıl 45 üretici 1042 dekar alanda damla sulama ile çeltik üretimi yaparken, bu yıl bu sistemi kullanan üretici sayısı 84, alan da 1821 dekar oldu.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Türkiye'de çeltik üretim merkezlerinin başında Edirne İpsala'dan sonra Bafra'nın geldiğini söyledi.

Yeni sezon pirinç için çeltik ekim çalışmalarına başlandığını belirten Tosuner, "Çeltik ekimi Bafra Ovası'nda yer alan 19 Mayıs, Bafra, Alaçam ve Yakakent ilçeleri ile Çarşamba Ovası'nda bulunan Çarşamba, Terme, Tekkeköy ve Salıpazarı ilçelerinde yapılmaktadır. Samsun'daki çeltik üretiminin yüzde 86,7'si Bafra Ovası'nda gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de çeltik üretiminde ilk 15 ilçeye bakıldığında Bafra ikinci sırada geliyor. Alaçam 13, Terme de 15. sırada yer almaktadır. Yani Samsun çeltik üretim merkezidir." dedi.

Tosuner, çeltiğin veriminin yüksek olması ve kazancının iyi olması nedeniyle sebze üreticilerinin de çeltik ekimine yöneldiğine işaret ederek, "Bu yıl 150 bin dekar alanda çeltik ekimi yapıldı. Geçen yıl dekar başına ortalama 830 kilogram verim oldu. Bu, güzel bir randıman ve kaliteli çeltik üretimine işaret etmektedir. Bu yılki çeltik kalitesinin dekar başına 900 kilogram ve toplam rekoltesinin ise 140 bin ton civarında olmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının damla sulama ile çeltik üretimi yapan çiftçilere yüzde 75 hibe olarak tohumluk desteği verdiğini vurgulayan Tosuner, "Hibe desteği verilmesi damla sulama ile çeltik üretimini de arttırdı. Bu yıl 84 çiftçimiz damla sulama ile 1821 dekar alanda çeltik ekimi yaptı. Çeltik üretimi için halen başvurular sürüyor. Bu rakamın daha artmasını hedefliyoruz. Damla sulama, arazide ikinci ürün dikilmesinde ve çeltiğin kalitesinin artmasında büyük avantaj sağlamaktadır." diye konuştu.