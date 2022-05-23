Bafra Ovası'nda çeltik ekimi başladı

Kızılırmak'ın sularıyla beslenen bereketli Bafra Ovası'nda çeltik ekimine başlandı.

Üçpınar Mahallesi'nde çeltik ekim töreninde konuşan Vali Zülkif Dağlı, Samsun'un çeltikte Edirne'den sonra ikinci üretim merkezi olduğunu söyledi.

Samsun'da geçen yıl 209 bin 312 dekarda 153 bin 120 ton çeltik üretimi yapıldığını belirten Dağlı, şunları kaydetti:

"Bizler böylesine bol miktarda üretim yaparken en az seviyede su kullanmakla da yükümlüyüz. Hayata geçirilen ve su kullanımında yüzde 75 tasarruf sağlayan damla sulama sistemleri de ilimizde son yıllarda çeltik yetiştiriciliğinde kullanılmaya başlanmış ve başarılı sonuçlar alındığı gözlemlenmiştir. Bafra ilçemizde de hem damla sulama sistemini kullanan çiftçilerimizin sayısı hem de verim artıyor. Üreticilerimiz damla sulamayla üretim maliyetlerini düşürürken aynı zamanda üretimde verimi de artırmaktadır. Ayrıca geleneksel yöntemlerle çeltik üretimi yapan üreticilerimiz tarladan yılda tek mahsul alabiliyorken, damla sulamayla çeltik üretimi yapıldıktan sonra araziye hemen ikinci mahsul ekilebilmekte, bu da üreticilerimize önemli bir gelir daha sağlamaktadır."

Konuşmanın ardından, Vali Dağlı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ve protokol üyeleri ile çeltik ekimi yapıldı.