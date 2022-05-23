Bafra Ovası'nda çeltik ekimi başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Bafra Ovası'nda çeltik ekimi başladı

23.05.2022 15:57

Kızılırmak'ın sularıyla beslenen bereketli Bafra Ovası'nda çeltik ekimine başlandı.

Kızılırmak'ın sularıyla beslenen bereketli Bafra Ovası'nda çeltik ekimine başlandı.

Üçpınar Mahallesi'nde çeltik ekim töreninde konuşan Vali Zülkif Dağlı, Samsun'un çeltikte Edirne'den sonra ikinci üretim merkezi olduğunu söyledi.

Samsun'da geçen yıl 209 bin 312 dekarda 153 bin 120 ton çeltik üretimi yapıldığını belirten Dağlı, şunları kaydetti:

"Bizler böylesine bol miktarda üretim yaparken en az seviyede su kullanmakla da yükümlüyüz. Hayata geçirilen ve su kullanımında yüzde 75 tasarruf sağlayan damla sulama sistemleri de ilimizde son yıllarda çeltik yetiştiriciliğinde kullanılmaya başlanmış ve başarılı sonuçlar alındığı gözlemlenmiştir. Bafra ilçemizde de hem damla sulama sistemini kullanan çiftçilerimizin sayısı hem de verim artıyor. Üreticilerimiz damla sulamayla üretim maliyetlerini düşürürken aynı zamanda üretimde verimi de artırmaktadır. Ayrıca geleneksel yöntemlerle çeltik üretimi yapan üreticilerimiz tarladan yılda tek mahsul alabiliyorken, damla sulamayla çeltik üretimi yapıldıktan sonra araziye hemen ikinci mahsul ekilebilmekte, bu da üreticilerimize önemli bir gelir daha sağlamaktadır."

Konuşmanın ardından, Vali Dağlı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ve protokol üyeleri ile çeltik ekimi yapıldı.

Bafra Ovası'nda çeltik ekimi başladı
Bafra Ovası'nda çeltik ekimi başladı
Bafra Ovası'nda çeltik ekimi başladı
Bafra Ovası'nda çeltik ekimi başladı
Bafra Ovası'nda çeltik ekimi başladı

YORUMLAR
500
Protokol çeltik ekti: Bafra Ovası'nda çeltik tohumları suyla uluştu Protokol çeltik ekti: Bafra Ovası'nda çeltik tohumları suyla uluştu Amik Ovası'nda ilk buğday hasadı yapıldı Amik Ovası'nda ilk buğday hasadı yapıldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bafra Ovası'nda çeltik ekimi başladı - Son Dakika


Son Dakika
17:22 Kalbi tekleyen Cübbeli Ahmet Hoca kalp ameliyatına alındı, sosyal medyadan dua istedi
17:18 Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar'a "Arsız sefil" demesi tepki çeken Gülbin Tosun'dan istifa taleplerine yanıt: Hafta sonu gümbür gümbür yayında
17:14 İBB Meclisi'nden karar çıktı! İstanbul'da ulaşım zammı öğrenciler için geri çekiliyor
17:04 Kabine toplantısı başladı! Erdoğan zirvenin ardından alınan kararları açıklayacak
16:58 Halı saha maçında kendisine faul yapan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü
16:49 Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Edin Terzic oldu
16:23 Cinsiyet değiştiren oyuncu Meli Bendeli, sosyal medyada gündem oldu! Mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
16:10 Şarkıcı Doğuş: Eşimin yanında bir hayranımdan ahlaksız teklif aldım
16:06 Süper Lig'in sezonun en iyi 11'ine Trabzonspor ambargosu! 3 büyüklerden yalnızca 1 isim kadroya girebildi
16:00 Yöneylem'den yeni anket! Muhalefet adayı ara açtı: Yüzde 52'ye karşı Erdoğan'ın oyu yüzde 34
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 17:42:13. #1.12#
SON DAKİKA: Bafra Ovası'nda çeltik ekimi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement