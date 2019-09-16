Bafra Ovası'nda damla sulama ile çeltik üretimi

Bafra Ovası'nda DSİ denetiminde damla sulama ile çeltik üretimine başlandı.

DSİ. 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, tarımsal sulamada su tüketiminin azaltılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Su tüketimi çok yüksek olan çeltiğin yüksek oranda ve plansız ekilmesinin sulamada oluşturduğu sorunların aşılabilmesi amacıyla Bafra Kızılırmak Sulama Birliği ve Altınkaya Sulama Birliğince, damla ve yağmurlama sulama ile çeltik üretimine yönelik çalışmalar Bafra Ovası'nda ilk kez bu yıl deneme amaçlı yapıldı.

- Sulamada yüzde 80 tasarruf

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, kurumun denetiminde 2019 yılında deneme amaçlı olarak yaklaşık 250 dekar alanda damla sulama yöntemiyle çeltik üretimi yapıldığını bildirdi.

Damla sulama yöntemiyle çeltik üretiminin yalnızca taban arazilerde değil, yamaç arazilerde de yapılabildiğini aktaran Aydın, damla sulamanın, ekim için tarla hazırlığında lazer, kaş, keşan ve tohum ıslamaya son veren bir üretim şekli olduğunu, yüzde 80 su tasarrufu sağladığını vurguladı.