Bafra Ovası'nda damla sulama tekniğiyle 2 bin dekar alanda çeltik ekildi - Son Dakika

Samsun'da, Bafra Ovası'nda damla sulama tekniğiyle 2 bin dekar alanda çeltik ekimi yapıldı.

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dursun ve Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, İkiztepe Mahallesi'nde bulunan çeltik üreticisi Mümin Çandır'ı ziyaret edip incelemelerde bulundu.

Tosuner, Bafra Ovası'nın Karadeniz Bölgesi'nin incisi olduğunu belirterek, hava şartlarının elverişli olmasıyla çeltikte verim ve kalitenin artacağını söyledi.

Bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığının, Edirne tarafından ekim az olduğu için Samsun'a 5 bin dekar damla sulama ve yüzde 75 hibe destekli tohum tahsis ettiğini anlatan Tosuner, Bafra'nın bu tahsisten 2 bin dekar alanda yararlandığını belirtti.

Bu yıl hava şartları nedeniyle bazı sıkıntılar yaşandığını dile getiren Tosuner, "Özellikle ekimlerde sıkıntı çektik ancak bugünden itibaren yetkililerden de aldığımız bilgilere göre, önümüzde parlak ve tarıma elverişli bir hava olacak. Hava şartları böyle giderse üretim de çok iyi olur. Çeltik, suyun içinde büyüyen bir mahsul ve su ne kadar sıcak olursa o kadar kaliteli ve verimli olur. Hava şartları böyle devam ederse bu seneden umutluyuz." dedi.

Çandır da geçen yıl gayet güzel ürün aldıklarını, bu sene üretim alanını yükselttiklerini aktardı.

Bafra'da çeltikte dekar başına ortalama 800 kilogram verim aldıklarını dile getiren Çandır, bu yıl 900 kilograma ulaşmayı beklediklerini kaydetti.