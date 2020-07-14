Bafra Ovası'nda erkan karpuz kesimine geçit yok - Son Dakika

Bafra Ovası'nda erkan karpuz kesimine geçit yok

Samsun Bafra Kaymakamlığı tarafından alınan önlemler kapsamında Bafra Ovası'nda erken karpuz kesimine geçit yok. Kaymakamlık tarafından kurulan komisyon tarafından tarlada yapılan incelemeler sonucunda karpuz hasadına müsaade ediliyor.

Samsun Bafra Kaymakamlığı tarafından alınan önlemler kapsamında Bafra Ovası'nda erken karpuz kesimine geçit yok. Kaymakamlık tarafından kurulan komisyon tarafından tarlada yapılan incelemeler sonucunda karpuz hasadına müsaade ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde mutabakat sağlandı
Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 992 yeni vaka tespit edildi


Bafra ekonomisinin etkin kaynaklarından biri olan karpuz üretiminde, marka değerini artıracak, pazar ağını genişletecek etkin önlemler alındı. İlçedeki karpuz üretimi ve özellikle pazar ağında ciddi zararlar veren ve Bafra karpuzunun prestij kaybına neden olan erken hasadın önüne geçmek amacıyla Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen başkanlığında komisyon oluşturuldu. Oluşturulan komisyon sayesinde önceki yıllarda kozak karpuz kesimleri nedeniyle Bafra karpuzunun kaybolan imajı yeniden yakalandı. Geçen sene tarlada kalan karpuza bu yıl talepler arttı.


Sıra kesim değil seçmece kesim


İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Serhat Yıldırım, "Erken kesimin önüne geçmek, imajı her zaman ayakta tutmak, Bafra karpuzunu hak ettiği değerde bulunması için elimizden geleni yapıyoruz, sahadayız. Erken kesimlerin en büyük handikabı Bafra karpuzunun imajı zedeleniyor. Gittiği noktadan geri dönüyor. Geri döndüğünde dışarıdaki halciler Bafra'dan karpuz almak istemiyorlar. Biz bu imajı yerinde tutabilmek adına sürekli sahadayız. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda teknik elamanlarımızın sahada ki gözlemleri doğrultusunda sürekli kontrol yapıyoruz. Vatandaşlarımız da artık bilinçli. Bize başvuruyorlar kesimle ilgili talepte bulunuyorlar. Biz de geliyoruz arazide incelemelerimizi yapıyoruz. Vatandaşlarımızı tavsiyemiz sıra kesim değil seçmece kesim yapılması.


"Karpuz fiyatları önceki senelere göre çok güzel"


Karpuz üreticisi genç çiftçi Tarık Derebey, "Karpuzumuzun 13 Nisan'da ekimini yaptık. Şu an hasadımızı yapıyoruz. Öncelikle İlçe Tarımdan iznimizi aldık. Kozak karpuz kesmeyeceğimize dair bilgilerimizi verdik. Geldiler tarlada inceleme yaptılar. Şu anda karpuzumuzun yüzde 80'i oldu. Hasadına başladık. İşçilerimizi sürekli uyarıyoruz, her hangi bir kozak karpuz koymuyoruz. Çünkü bu hepimizin karpuzu. Bafra bizim. Biz Bafra'da yaşıyoruz. Bafra'da karnımız doyuyor. Buradan gidecek kozak karpuzlarla Bafra'mızın ismini karalayacağız. O yüzden olmuş karpuzları göndererek, daha fazla isim yapıp, daha fazla kalitemizi arttırmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Umarım ki Bafra'dan herhangi bir şekilde kozak karpuz gitmez. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Karpuz fiyatları önceki senelere göre çok güzel. Öncelikle üretici para kazanıyor. Yaptığımız masrafları gayet güzel bir şekilde karşılıyoruz. Emeklerimiz boşa çıkmıyor. Bu sene fiyatlar geçen senenin 2-3 katı. Geçen sene 30 ila 40 kuruş arasında gitti. Şu anda 1 lira, 1 lira 20 kuruş fiyatlarda. Çiftçilerimiz bu sene emeklerinin karşılığını çok güzel bir şekilde alıyorlar" diye konuştu. - SAMSUN

Bafra Ovası, Kaymakamlık, Samsun, Bafra, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 14:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bafra Ovası'nda erkan karpuz kesimine geçit yok - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

21:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde mutabakat sağlandı 20:22 Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 992 yeni vaka tespit edildi 20:16 Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor 19:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum 19:44 Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi 19:24 Sel suları Van Gölü'nün rengini kızıla çevirdi 19:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek 19:10 Arazi anlaşmazlığında kan aktı! Akrabasını dava sonrası tüfekle vurarak öldürdü 16:56 4 aracın karıştığı kazada, facianın kapısından dönüldü 16:47 Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:09 Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı 14:56 Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde mutabakat sağlandı
21:00
Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 992 yeni vaka tespit edildi
20:22
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
20:16
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum
19:50
Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi
19:44
Sel suları Van Gölü'nün rengini kızıla çevirdi
19:24
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
19:18
Arazi anlaşmazlığında kan aktı! Akrabasını dava sonrası tüfekle vurarak öldürdü
19:10
4 aracın karıştığı kazada, facianın kapısından dönüldü
16:56
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
16:47
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 21:33:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bafra Ovası'nda erkan karpuz kesimine geçit yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]