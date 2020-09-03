Bafra Ovası'nda karnabahar dikimine başlandı

Türkiye'nin önemli ovalarından Bafra Ovası'nda kış sebzelerinden karnabahar fide dikimine başlandı.

Ovada 12 bin dekar alanda yapılan fide dikiminin ardından ilk hasat aralık ayında gerçekleştirilecek.

Bafra Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dursun, AA muhabirine, geçen yıla oranla bu yıl ovada karnabahar dikim alanında yüzde 20 artış olduğunu belirtti.

Dursun, geçen yıl 10 bin dekar alandan 25 bin ton karnabahar hasadı yapıldığını bildirdi.

Üretici Serkan Akbulut ise ovada 125 dekar alana karnabahar fidesi diktiklerini söyledi.

Ovada hasadın 25 Mart'a kadar sürdüğüne işaret eden Akbulut, karnabahar fiyatlarının geçen yıl olduğu gibi 1,5 ya da 2,5 liradan olacağını tahmin ettiklerini belirtti.