Bafra Ovası'nda örtü altı karpuz fideleri toprakla buluşuyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bafra Ovası'nda örtü altı karpuz fideleri toprakla buluşuyor - Son Dakika Ekonomi

Bafra Ovası'nda örtü altı karpuz fideleri toprakla buluşuyor

6 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde örtü altı karpuz fideleri toprakla buluşmaya başladı.

Bafra Ovası'nda örtü altı karpuz fideleri toprakla buluşuyor, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde örtü altı karpuz fideleri toprakla buluşmaya başladı.


Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ve beraberindeki heyet ovada başlayan ekim alanlarında inceleme yaparak üreticilerin ve çalışan işçilerin hijyen kurallarını uymalarını istedi.


Türkiye'nin önemli ovalarından Bafra Ovası'nda çiftçiler tarafından ekilecek olan alanın sürülüp, ekime hazır hale getirilmesinin ardından, karpuz fideleri tarlalara dikimine başlanarak örtü altına alınmaya başlandı. Nisan ayı itibarıyla toprakla buluşan fideler, temmuz ayı ortasında ürün verip, sofralarda yerini alacak.


Kaymakam Ertürkmen ve beraberinde Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ahmet Dursun, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın, İlçe Sağlık Müdürlüğü doktorları ile birlikte ovada karpuz dikim alanlarını gezerek inceleme yaptılar. Tarlada çalışan işçiler, İlçe Sağlık Müdürlüğü doktorlarınca ateşleri ölçülerek kontrol edildi. Çalışan işçileri korona virüsten korunmaları için hijyen kuralları hakkında Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Canan Soğuk tarafından bilgilendirme yapıldı. Soğuk yaptığı konuşmada, "Sosyal mesafemizi koruyarak çalışıyoruz. Maskelerimizi ve eldivenlerimizi takmaya özen gösteriyoruz. Buraya gelirken servislerde her koltukta bir kişi oturacak şekilde siz de bireysel olarak özen göstererek gelin. Ellerinizi sabunla 20 saniyeden fazla elinizi köpükleyerek baş parmaklarınızı, parmak aralarınızı 20 saniye köpüklü bir şekilde yıkayıp daha sonra durulayıp bu şekilde hijyene de dikkat etmenizi öneririz" dedi.


"Verimli bir yıl bekliyoruz"


İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dursun, "Burada kovid-19'la ilgili bilgilendirme çalışması gerçekleştirdik. Çalışırken sosyal mesafe ile korunması, işçilerin araziye nakil edilirken, nakil esnasında gerekli kuralına uymaları, ellerini saniye kuralına göre yıkamaları için uyarılarda bulunduk. İlçe Sağlık Müdürlüğümüzdeki doktor arkadaşlar çalışanların ateşlerini ölçerek herhangi bir sıkıntı olmadığını tespit ettiler. Bafra Ovamızda bu sene verimli bir yıl bekliyoruz. Şu anda örtü altı karpuz ekimi başladı. Yaklaşık bin dönüm civarında karpuz ekimi bekliyoruz. Bereketli bir yıl olmasını temenni ediyorum. Çalışanlarımız da sağlıklarına, sıhhatlerine dikkat ederek bol kazanç kazanmalarını temenni ediyorum" diye konuştu.


Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ve Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Süleyman Tulum da yazlık ekimlerin bereketli olması temennisinde bulundu. - SAMSUN

Bafra Ovası, Samsun, Bafra, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 01:57 Kaynak: İHA

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