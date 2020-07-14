Bafra Ovası'nda tütün hasadı başladı - Son Dakika

Bafra Ovası'nda tütün hasadı başladı

Samsun'da Bafra Ovası'nda tütün hasadı başladı.

Samsun'da Bafra Ovası'nda tütün hasadı başladı.

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Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ovada tütün kırma sezonunun başladığını söyledi.

Geçen yıl 2 bin 300 ailenin 30 bin dekarlık alanda tütün üretimi yaptığını belirten Tosuner, bu yıl ise 1800 ailenin 28 bin dekar alanda üretim gerçekleştirdiğini kaydetti.

Tütün işiyle uğraşan ailelerinin sayısının, her yıl yüzde 15 gibi kayıp verdiğini anlatan Tosuner, "Geçen yıl 25 liradan açıklanan tütün fiyatı 18 liraya kadar düşmüştü. Bu yıl da 25 liradan alınması beklenen tütünün fiyatı yine 18 liraya kadar düşeceğe benziyor." ifadelerini kullandı.

Tütün üreticisi Mustafa Kocabaş ise 46 yıldır tütün ekimiyle uğraştığını belirterek, "Girdiler, masraflar fazla. İşçiyle bu işi yaptığında sana para bırakmıyor. Eşimle benim 4 çocuğum var, biri yanımda değil. 53 yaşındayım. Bu şekilde daha ne kadar devam edebilirim, bilmiyorum." diye konuştu.

Bafra Ovası, Samsun, Bafra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 10:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bafra Ovası'nda tütün hasadı başladı - Son Dakika
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