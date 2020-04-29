Bafra Ovası'ndaki üreticilere organik ilaç ve gübre desteği - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bafra Ovası'ndaki üreticilere organik ilaç ve gübre desteği - Son Dakika Ekonomi

Bafra Ovası'ndaki üreticilere organik ilaç ve gübre desteği

6 saat önce

Samsun Büyükşehir Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çiftçilerin üretime ara vermeden devam etmesi için organik ilaç ve gübre dağıttı.

Bafra Ovası'ndaki üreticilere organik ilaç ve gübre desteği, System.String[]

Samsun Büyükşehir Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çiftçilerin üretime ara vermeden devam etmesi için organik ilaç ve gübre dağıttı.

Büyükşehir Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Daire Başkanı Mehmet Akif Özdemir, organik tarım yapan ve ürettikleri sebze ve meyveleri Türkiye'nin birçok kentine gönderen üreticilere destek olmaya çalıştıklarını vurguladı.

Tarımsal çeşitliliğin çoğaltılması amacıyla "Mahalle Bazlı" projeleri hayata geçirerek çiftçileri üretime teşvik ettiklerini dile getiren Özdemir, "Proje kapsamında Sürmeli Mahallesi'nde 18 çiftçiye organik ilaç ve gübre dağıtımı gerçekleştirdik.Özellikle organik tarım faaliyetlerinde bulunan mahallelere bu tarz desteklerimiz artarak sürecek." dedi.

Üreticiler ise organik ilaç ve gübre desteğinden dolayı Büşükşehir Belediyesine teşekkür ederek, "Türkiye ve dünyayı etkisi altına alan insan sağlığını tehdit eden salgına rağmen organik tarım faaliyetlerimize devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 03:50 Kaynak: AA


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