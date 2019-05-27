Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği iftarı

Bafra
Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği'nin geleneksel iftar programı Bafra Çaça Düğün Salonu'nda gerçekleşti.
İftara, şehit aileleri ve gaziler ile İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Serkan
Erbaş, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Önem katıldı.
Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Mümine Ersin, yaptığı konuşmada, "Tarih boyunca bu toprakların düşmanları ve onların kirli hesapları hiç bitmemiştir. Kimi zaman savaşlarla, kimi zaman terörle, kimi zaman ekonomik saldırılarla, kimi zaman da içimizdeki hainlerin teşebbüsleriyle bu kirli hesaplar devam edegelmiştir. 100 yıl önce Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale
Savaşı'nda bu toprakları nasıl koruduysak, bugün de hem teröre karşı hem de hain darbe girişimlerine karşı yine vatanımızı, milletimizi korumaya devam edeceğiz." dedi.