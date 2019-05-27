Son Dakika Haberleri: Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği iftarı

Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği iftarı

1 saat önce

Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği'nin geleneksel iftar programı Bafra Çaça Düğün Salonu'nda gerçekleşti.

Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği iftarı, System.String[]
Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği'nin geleneksel iftar programı Bafra Çaça Düğün Salonu'nda gerçekleşti.

İftara, şehit aileleri ve gaziler ile İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Erbaş, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Önem katıldı.
Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Mümine Ersin, yaptığı konuşmada, "Tarih boyunca bu toprakların düşmanları ve onların kirli hesapları hiç bitmemiştir. Kimi zaman savaşlarla, kimi zaman terörle, kimi zaman ekonomik saldırılarla, kimi zaman da içimizdeki hainlerin teşebbüsleriyle bu kirli hesaplar devam edegelmiştir. 100 yıl önce Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale Savaşı'nda bu toprakları nasıl koruduysak, bugün de hem teröre karşı hem de hain darbe girişimlerine karşı yine vatanımızı, milletimizi korumaya devam edeceğiz." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:29 Kaynak: AA
Bafra, Güncel
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