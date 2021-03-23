Bafra Sera OSB alt yapı ihale sözleşmesi imzalandı

Tarımsal üretimine önemli katkılar sağlayacağı değerlendirilen Bafra Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (Sera OSB) Altyapı İhale Sözleşmesi Bafra Kaymakamlığı'nda Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın katımıyla gerçekleştirildi.

Bafra Sera OSB'nin Altyapı İhale Sözleşmesi'nin imzalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Dağlı, " Samsun, Bafra ve Çarşamba Ovalarıyla bir tarım kentidir. Samsun'umuzun bu önemli avantajını kullanmak ve ilimizi tarım noktasında daha ileri bir düzeye taşımak konusunda Bafra Sera OSB, ilimiz için çok büyük bir kazanç olacaktır. Bu anlamda Altyapı İhale Sözleşmesi'nin imzalanmasıyla önemli bir adım daha atılmış bulunmaktadır. Bin 194 metre alana sahip Bafra Sera OSB, toplam 30 sera parseli olacak şekilde düzenlenmiştir. Bafra Sera OSB'de yatırımcıların fide ve süs bitkileri yetiştiriciliği, ıslah çalışmaları ve ihracata yönelik sebze yetiştiriciliği yapmaları planlanmaktadır. Ayrıca OSB içerisinde sanayi parsellerine de yer verilmiş olup bu parsellerde paketleme tesisi, soğuk hava depoları, sebze ve meyve kurutma tesisleri ile salça ve turşu fabrikası gibi işletmelerin yer alması düşünülmektedir. Yatırımcılarımız ile yaptığımız ön talep araştırmasında yatırımcılarımızın buraya yatırım yapmak için oldukça istekli olduklarını gördük ve bu doğrultuda çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz" dedi.

Bafra Sera OSB'nin ihracat anlamında pazara olan yakınlığından bahsederek OSB'nin lojistik anlamında önemli bir konumda olduğunu ve böylelikle yatırımcılara çok büyük avantajlar sunacağını ifade eden Vali Dağlı, "Yatırımcılarımız, Bafra Sera OSB'de yapacakları üst yapı yatırımlarında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na başvuru yaparak IPARD Hibe Programlarından faydalanabilirler. IPARD programlarında sera yatırımları, fide yetiştiriciliği, süs bitkileri ve endüstriyel tarım yatırımları için 2020 yılında ilimizin hibe oranı yüzde 55-65 aralığındadır. Yine Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile seracılık yatırımları öncelikli yatırımlar kapsamına alınmış. Asgari 5 milyon TL tutarındaki 25 dekar ve üzeri yurt içinde üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi ihtiva eden) sera yatırımlarına 5.bölge teşviki verilmektedir. Bu durumda faiz desteği ya da sübvansiyonlu kredi desteği, vergi muafiyeti, SGK muafiyeti, işveren prim muafiyeti, KDV muafiyeti, gümrük muafiyeti, damga vergisi ve belediye imar harçlar muafiyeti, 5 yıllık emlak vergisi muafiyeti gibi destekler yatırımcılara sunulmaktadır. Bafra Sera OSB, bölgede yatırım yapmayı planlayan yatırımcılarımıza sağladığı avantajlar ile bölgemizi seracılıkta önemli bir konuma getirecek, seralarda yapılacak nitelikli ve katma değeri yüksek ürünlerin üretimi ile birlikte ihracatın artırılması ve ilave iş olanakları anlamında ilçemiz, ilimiz ve ülkemiz ekonomisine ciddi katkı sağlayacağı kanaatindeyim" diye konuştu. - SAMSUN