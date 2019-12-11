Bafra TSO'dan Kişisel Verileri Korunması Kanunu semineri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bafra TSO'dan Kişisel Verileri Korunması Kanunu semineri - Son Dakika

Bafra TSO'dan Kişisel Verileri Korunması Kanunu semineri

6 saat önce

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

Bafra TSO'dan Kişisel Verileri Korunması Kanunu semineri, System.String[]

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

Bafra TSO Yönetim Kurulu Başkanı Göksel Başar, üyelerinin bilgilendirilmesi ve yükümlülüklerini yerine getirmesi konusunda sorun yaşamamaları için kişisel verileri koruma kurulu uzmanı Hakan Arslan'ın seminer vereceğini söyledi.

Başar, seminerde yeni yıldan itibaren kullanılacak veri sorumluları sicili sistemi hakkında da bilgi verileceğini ifade etti.

Arslan da Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili sunum yaptı.

Hakan Arslan, Bafra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 05:00 Kaynak: AA
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