Son Dakika Haberleri: Bafra Tso ve Samsun Kosgeb'den Girişimcilere Ziyaret

Bafra Tso ve Samsun Kosgeb'den Girişimcilere Ziyaret

1 saat önce

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Göksel Başar ve Samsun KOSGEB Müdürü Nebahat Livaoğlu, KOSGEB girişimcilik programlarından faydalanarak işletmelerini açan girişimciler ziyaret edildi.

Bafra Tso ve Samsun Kosgeb'den Girişimcilere Ziyaret, System.String[]
Bafra Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Göksel Başar ve Samsun KOSGEB Müdürü Nebahat Livaoğlu, KOSGEB girişimcilik programlarından faydalanarak işletmelerini açan girişimciler ziyaret edildi.


Bafra TSO Başkanı Başar, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, KOSGEB girişimcilik eğitimlerine katılarak ilçede işletme açan girişimcilere başarılar diledi.

Samsun KOSGEB Müdürü Nebahat Livaoğlu, ziyaret ettikler işletmeler gibi birçok işletmenin KOSGEB'in sunduğu programlardan faydalandıklarını söyledi.

Livaoğlu, "Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerimizin sayılarının artmasını temenni ederim." dedi.


Ziyaretlerde Başar ve Livaoğlu'na, Bafra TSO Genel Sekreteri Talip Şahin de eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:22 Kaynak: AA
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