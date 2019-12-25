Bafra UltrAslan taraftar grubundan ilkokul çocuklarına giyecek yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bafra UltrAslan taraftar grubundan ilkokul çocuklarına giyecek yardımı - Son Dakika

Bafra UltrAslan taraftar grubundan ilkokul çocuklarına giyecek yardımı

6 saat önce

Bafra UltrAslan taraftar grubu, "Çocuklar gülsün diye" sloganıyla ihtiyaç sahibi çocuklara giyecek yardımında bulundu.

Bafra UltrAslan taraftar grubundan ilkokul çocuklarına giyecek yardımı, System.String[]

Bafra UltrAslan taraftar grubu, "Çocuklar gülsün diye" sloganıyla ihtiyaç sahibi çocuklara giyecek yardımında bulundu.

Bafra UltrAslan taraftar grubu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce tespit edilen Fevzi Çakmak İlkokulundaki 50 çocuğa atkı, bere ve eldiven takımı hediye etti.

Bafra UltrAslan taraftar grubu genel koordinatörü Kerem Kıyık, projelerine destek verenlere teşekkür etti.

Sadece maçları izleyen değil, sosyal sorumluluk projeleriyle de gündemde olan bir taraftar grubu olduklarını vurgulayan Kıyık, "İkinci etapta 50 çocuğumuza daha yardım ederek projeyi tamamlayacağız. Bu projeden sonra Gül-Nusret Kural Ortaokuluna da kütüphane yapacağız." dedi.

Fevzi Çakmak İlkokulu Müdürü Bayram Demirtaş da yardımlarından dolayı UltrAslan taraftar grubuna teşekkür etti.

Bafra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:22 Kaynak: AA
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