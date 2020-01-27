Bafra ve Suluova'dan depremzedelere 3 tır yardım malzemesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bafra ve Suluova'dan depremzedelere 3 tır yardım malzemesi - Son Dakika

Bafra ve Suluova'dan depremzedelere 3 tır yardım malzemesi

6 saat önce

Samsun'un Bafra ve Amasya'nın Suluova ilçelerinden deprem bölgesine 3 tır yardım malzemesi gönderildi.

Bafra ve Suluova'dan depremzedelere 3 tır yardım malzemesi, System.String[]

Samsun'un Bafra ve Amasya'nın Suluova ilçelerinden deprem bölgesine 3 tır yardım malzemesi gönderildi.

Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle Bafra'da başlatılan yardım kampanyası kapsamında 2 tır yardım malzemesi toplandı.

Bafra Belediyesi öncülüğünde 19 Mayıs ve Yakakent Belediyelerin desteğiyle sürdürülen yardım kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yardım malzemelerinin yüklendiği tırlar AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertükmen, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve AK Parti Bafra İlçe Başkanı İbrahim Semiz tarafından dualarla uğurlandı.


Belediye Başkanı Hamit Kılıç, burada yaptığı açıklamada devletin tüm kademelerinin kısa süre içinde deprem bölgesindeki vatandaşların yardımına koştuğunu vurguladı.

Suluova

Amasya'nın Suluova ilçesinde depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler tıra yüklendi.

Yardım malzemesi dolu tırın uğurlandığı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki programda Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, "Deprem dolayısıyla tüm ülke genelinde devlet ve millet el ele vererek depremzedelerin yardımına koşuldu. İlçe olarak ilk andan itibaren üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirerek depremzedelerin yaralarını sarmaya çalıştık." dedi.

Kampanyaya destek olan herkese teşekkür eden Belediye Başkanı Fatih Üçok ise depremzedeler için tüm ilçe halkının seferber olduğunu vurguladı.

Suluova İlçe Müftüsü Süleyman Çoban'ın yaptığı dualar eşliğinde yardım tırı bölgeye uğurlandı.

Suluova, Deprem, Bafra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 08:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Boşanmak istediği eşi tarafından darp edilen kadın ağır yaralandı
Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu Üç ay önce Elazığ'ı depreme karşı uyaran Naci Görür'den yeni açıklama: 5 bölge tetikte! AFAD ekipleri zamanla yarıştı! 12 yaşındaki Mustafa Emir'in kurtarılma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 03:09:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bafra ve Suluova'dan depremzedelere 3 tır yardım malzemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]