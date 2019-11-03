Bafra'ya mevsimin ilk karı düştü
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Bafra'nın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışıyla yeşil alanlar beyaza büründü.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:38 Kaynak: AA
Bafra'nın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışıyla yeşil alanlar beyaza büründü.
Kızlan Mahallesi'nde gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgi göre, hafta içi yağışın beklenmediği Kızlan'da hava sıcaklıklarının yeniden yükseleceği öğrenildi
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