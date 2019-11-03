Son Dakika Haberleri: Bafra'ya mevsimin ilk karı düştü
Son Dakika Güncel Bafra'ya mevsimin ilk karı düştü

Bafra'ya mevsimin ilk karı düştü

7 saat önce

Bafra'nın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışıyla yeşil alanlar beyaza büründü.

Bafra'ya mevsimin ilk karı düştü, System.String[]

Bafra'nın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışıyla yeşil alanlar beyaza büründü.

Kızlan Mahallesi'nde gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgi göre, hafta içi yağışın beklenmediği Kızlan'da hava sıcaklıklarının yeniden yükseleceği öğrenildi

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:38 Kaynak: AA
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