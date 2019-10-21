Son Dakika Haberleri: Bafra'ya şehit ateşi düştü
Son Dakika 3. Sayfa Bafra'ya şehit ateşi düştü

Bafra'ya şehit ateşi düştü

1 saat önce

- Bafra'ya şehit ateşi düştüSAMSUN - Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki PKK/YPG'li teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Mutlu Can Meşeci(23), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

- Bafra'ya şehit ateşi düştü

SAMSUN - Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki PKK/ YPG'li teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Mutlu Can Meşeci(23), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Zeytin Dalı Harekatı'nda bir üs bölgesinde 11 Ekim tarihinde PKK/YPG'li teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Mutlu Can Meşeci, tedavi gördüğü Gaziantep'teki hastanede bu sabaha karşı şehit oldu.

Şehidin Samsun'un Bafra ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Eyüp Sultan 3. Sokak'taki baba ocağına acı haber ulaştı. Şehidin baba evine gelen Bafra Kaymakamı Cevdet Türkmen, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Özer, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan acılı aileye başsağlığı diledi. Taziyeleri kabul eden dedesi İbrahim Şener gözyaşlarına hakim olamadı.

Haberi duyan yakınları ve arkadaşları Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki eve akın eti. Şehit Mutlu Can Meşeci'nin evine Türk bayrağı asıldı.

Bafra'ya şehit ateşi düştü

Bafra, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çocukları dağa kaçırmak isteyen 8 kişi tutuklandı
Mardin'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 asker şehit (3) Van'da 20 günde 6 kişi dağa götürülmek istenirken kurtarıldı Direksiyon başında uyuyakalan sürücü, otomobiliyle 2 kişiye çarptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 12:12:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bafra'ya şehit ateşi düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]