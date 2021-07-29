Bafra'ya yeni semt pazarı

Bafra Belediyesi tarafından çalışmalarına daha önce başlanan Emirefendi Mahallesi Semt Pazarı açılışa hazır.

Belediye ekipleri tarafından alt yapı çalışmaları yapılan ve gerçekleştirilen kura çekimi ile yer belirleme işlemleri tamamlanan semt pazarı, 7 Ağustos Cumartesi günü hizmete başlayacak.

Sadece cumartesi günü açılacak Emirefendi Mahallesi Semt Pazarı'na 342 kişi başvurdu. Kurada belirlenen kişilerden Bafra Ziraat Odası kaydı ve üretici belgesi istendi. Bafra Belediyesi Kültür Merkezi'nde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi ile semt pazarında yer alacak pazarcıların yer belirlenme işlemleri tamamlandı.

Emirefendi Semt Pazarı'nda 74 adet pazarcı 53 adet ise üretici tezgah açabilecek. Yapılan kura çekimlerinde pazarcı ve üretici tezgahları ile ilgili olarak 30'ar adet yedek isimlerde belirlendi.

Semt pazarı Hasan Çakın Caddesi'nin, Emek Caddesi ile Çizmeli 2. Sokak arasında kalan kesimi, Limon Sokağın, Hasan Çakın Caddesi ile Nur 2. Sokak arasında kalan kesimi, Sakin Sokağın Hasan Çakın Caddesi ile Sakin 1.Sokak arasında kalan kısmında kurulacak ve ismi geçen cadde ve sokaklar o gün trafiğe kapatılacak.

Gerekli işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte 7 Ağustos Cumartesi günü hizmet vermeye başlayacak Emirefendi Semt Pazarı ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Başta Emirefendi Mahalle sakinleri olmak üzere, ilçedeki Büyük Pazar ve Küçük Pazara uzak olan vatandaşlarımız için oldukça önem taşıyan semt pazarımızla ilgili gerekli çalışmalarımızı tamamladık. Noter huzurunda yapılan kura çekimleriyle de yer belirleme işlemimiz gerçekleşti. Semt pazarımızda 74 adet pazarcı 53 adet ise üreticimiz tezgah açabilecek. Amacımız orada bulunan vatandaşlarımızın daha uzak bölgelere gitmesindeki zorluğu azalmak ve mevcut iki pazar yerimizin yükünü hafifletmek. Söz konusu alana pazartesi ve perşembe günü tezgah açan pazarcılarımızın da gelmesi ve ürün çeşitliliği olması açısından gün olarak cumartesi gününü belirledik. Trafiğe kapatılıp hizmet verilecek alanda gün sonu ekiplerimiz temizliğini gerçekleştirecek. Pazarcı esnaflarımızın da bu manada hassasiyet göstereceklerini düşünüyorum. Alan pazar günü trafiğe açılacak. İlçemizin muhtelif yerlerine benzer semt pazarları açılması ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Emirefendi Semt Pazarımızın hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - SAMSUN