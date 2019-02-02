Son Dakika Haberleri: Bafra Ziraat Odasında Tosuner Güven Tazeledi

Bafra Ziraat Odasında Tosuner Güven Tazeledi

1 saat önce

Bafra Ziraat Odası Başkanlığına Osman Tosuner, yeniden seçildi.

Bafra Ziraat Odasında Tosuner Güven Tazeledi, System.String[]
Bafra Ziraat Odası Başkanlığına Osman Tosuner, yeniden seçildi.

Bafra Ziraat Odasında yapılan genel kurulda, daha önce 16 yıl Bafra Ziraat Odası Başkanlığı yapan Sait Karagöl ile mevcut Başkan Osman Tosuner, aday oldu.

Yapılan seçimde, oy kullanan 119 kişiden 63'ünün oyunu alan Tosuner, ikinci kez başkanlığa getirildi. Karagöl ise 56 oyda kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 05:09 Kaynak: AA

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