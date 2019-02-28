Bafralı Çiftçilerin Sorunları Ankara'ya Taşındı

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Tarım ve Orman Bakanlığında bir dizi görüşmelerde bulunarak üreticilerin sorunlarını yetkililere iletti.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Tarım ve Orman Bakanlığında bir dizi görüşmelerde bulunarak üreticilerin sorunlarını yetkililere iletti.



Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Mustafa Aksu, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Fuat Fikret Aktaş, Tarla Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Ercan Türktemel ve Tütün Daire Başkanı Ahmet Kavak'ı ziyaret eden Ziraat Odası Başkan Tosuner ve yönetim kurulu üyeleri fikir alışverişinde bulundu. Başkan Tosuner görüşmelerin olumlu geçtiğini söyledi.



Tosuner yaptığı açıklamada, "Bafra Ovası'nda 140 bin dekar alanda çeltik üretimi yapılıyor. Kaymakamlığımız öncülüğünde 2019 yılı sonuna kadarda çeltik markalaşacak. 70 bin dekar alanda kışlık sebze ekimi yapılıyor. Yazlık kavun-karpuz üretimi ile Türkiye'nin her bölgesine sevkiyat yapılıyor. Ankara'da yaptığımız görüşmelerde tarımda yaşanan sıkıntıları dile getirdik. Kırsal kesimde de en büyük sıkıntımız tütün" dedi.



2020 yılında Bafra'da kenevir ekimi yapılabilecek



2020 yılında Bafra'da kenevir ekiminin yapılabileceğini açıklayan Tosuner, "Şu anda tohum sıkıntısı yaşanıyor ve pazarı da yok. Kenevir çok riskli iş. Kenevire de destek verilmesi lazım. Destek verilmese vatandaş ekim yapmaz. Çünkü girdileri çok fazla. Bugün Bafra 21 liraya tütün satıyor. Artı pirim dendi. Tüccarlar bu pirimi de kesti. Bafra çiftçisine sözleşmeli tarım yaptırıp da kimse kendi başın harekat edemez. O pirimin tüccarlar tarafından verilmesi gerekir. Bafra tütünü dünyada kalitesi olan bir tütün. Güneydoğu'daki tütünle Bafra'daki tütün eşit değil. Bafra tütünü karıştırılmadan hiç bir sigara fabrikası sigara yapamıyor. Çok kaliteli tütüne sahibiz. Diğer ürünlere verilen destek tütüne de verilirse kırsalda ki göç önlenmiş olur. Tarımın en büyük lokomotifi mazot ve gübre. Mazot ve gübreye yüzde elli indirim yapılması sözü verilmişti. Bunu da gündeme getirdik. Yaptığımız görüşmelerin verimli oldu. Taleplerimiz yazıldı. Orada konuştuklarımız, yazılanların mecliste gündeme geleceği sözünü aldık. Secim sonrası yine Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileriyle toplantımız olacak. Çiftçimiz mağdur olmayacak" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Siirtli Merve Devlet Desteğiyle Hayvancılık Yapıyor

DSİ Genel Müdürü: Türkiye'nin En Yüksek Barajı Ekonomiye 2 Milyar Lira Katkı Sağladı

Puma 650 Milyon Sterlin Karşılığında Manchester City'nin Sponsoru Oldu

Giresunlu Kardeşlerin İsviçre Keçisinin Sütünden Yaptığı Kadayıf Tatlısı Yok Satıyor