Bafralı Dursun Çetinkaya'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Son Dakika

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan Dursun Çetinkaya, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 bin lira bağışta bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan kampanyaya, çiftçilik yapan Çetinkaya 10 bin lira ile destek oldu.

Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gücü yettiğince Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına katılmak istediğini söyledi.

Torunlarıyla çiftçilikle uğraştıklarını belirten Çetinkaya, herkesi kampanyaya katılmaya çağırdı.

Torunu Erdem Çetinkaya is dedesinin yaşının 65'in üstünde olduğunu belirterek, "Bu nedenle kendisi gidip bağış yapamadığından dolayı Kaymakamlığı aradı. Yetkililer gelip makbuzu bize teslim etti. Herkesi bu kampanyaya davet ediyoruz." dedi.