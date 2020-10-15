- Bafralı kadınlar bisiklet sürmeyi öğreniyor

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde kadınlara bisiklet sürme eğitimi verildi. Haftanın üç günü eğitim alan kadınlar, bisikleti spordan ziyade şehir içinde ulaşım aracı olarak da kullanmak istiyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde kadınlara "Bisiklet Sürme Eğitimi" verilmeye başlandı. Bisiklet sürmeyi bilmeyen kadınlar, ilk önce bisiklet üzerinde dengede durmasını öğrenerek başladıkları eğitimlere, pedal çevirme ile devam ediyorlar. Çarşamba, cuma ve pazar günleri 15.00 - 17.00 saatleri arasında Fatih Mahallesi Bafumbis Bafra Umut Derneği bisiklet evi önünde gerçekleştirilen eğitim, bisiklet sürmeyi bilen bilmeyen herkesi bekliyor.

Eğitimle ilgili bilgi veren Bafra Umut Derneği Başkanı Hülya Yangın Ertekin, "Burada ev kadınlarına bisiklet denge sürüşlerini öğretmek, bisikletli yaşamda kadınlarının da yerini olduğunu göstermek, farkındalık oluşturmak için çalışmalara başladık. Şu anda 10 öğrencimiz var. Pandemiden dolayı da beşerli olarak öğrencilerimizi alarak bisiklet sürüşlerini öğretiyoruz. Kadınlarımıza bahçemizde denge ve sürüşleri öğrettikten sonra sedde yolunda Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bisiklet yolunda devam ediyoruz. Dilerim ki Bafra'nın içinde de bisiklet yolları olsun. Kadınlarımız bisikleti spordan ziyade şehir içerisinde ulaşım yolu da olarak kullanabilsinler. Tek dileğimiz bu" dedi.

55 yaşında bisiklet sürmeyi öğreniyor

55 yaşında bisiklet sürmeyi öğrenmek için gelen Esra Acun, "Yıllar önce kullanıyordum. 15 sene ara verdim. Arkadaşım Hülya'yı görünce heveslendim. Fethiye'den Bafra'ya geleli birkaç gün oldu. Bisiklet sürmeyi seviyorum. Hem spor amaçlı hem de kilo vermek için. Çok güzel ve zevkli. Öğrenmek isteyen tüm hanımları bekliyoruz. Ben 55 yaşında bu hevesle geldiysem bütün hanımları bekliyoruz. Buyursunlar gelsinler" diye konuştu.

Kursa gelen Gamze Acar ise, "Muhasebe işinde çalışıyorum. Spor için bisikleti tercih ettim. Hülya hanımın büyük bir desteği var. Bu konuda bizim önümüzü açtı. Bafumbis Derneğini kurdu. Biz de onun sayesinde öğreniyoruz" ifadelerini kullandı.