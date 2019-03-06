Son Dakika Haberleri: Bafralı Kadınlar Sordu, Başkan Kılıç Cevapladı

Bafralı Kadınlar Sordu, Başkan Kılıç Cevapladı

6 dakika önce

Bafra Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Bafra Belediye Başkan Adayı Hamit Kılıç, toplumun her kesimi ile bir araya gelerek düşüncelerini dinlemeye, ortak aklın gereğini yapmaya devam ediyor.

Bafralı Kadınlar Sordu, Başkan Kılıç Cevapladı, System.String[]
Bafra Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Bafra Belediye Başkan Adayı Hamit Kılıç, toplumun her kesimi ile bir araya gelerek düşüncelerini dinlemeye, ortak aklın gereğini yapmaya devam ediyor.

İlçenin daha fazla gelişip kalkınmasında, kadınların yeri ve önemini sık sık dile getiren Başkan Kılıç, Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesislerinde düzenlediği toplantıda Bafralı kadınları dinledi. 'Kadınlar Soruyor, Başkan Cevaplıyor' konu başlıklı toplantıda, Başkan Kılıç ilçede gerçekleşen çalışmalar, hayata geçecek projelerle ilgili bilgi verdi.

Başkan Kılıç, "Göreve geldiğimiz andan itibaren toplumun her kesimi ile bir arada olmaya ve ortak akılla hareket etmeye gayret gösteriyoruz. Bugün de 'Kadınlar Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programına katıldık. Programa katılan hanımefendilerin sorularını yanıtladık, projelerimizi anlattık, taleplerini ve isteklerini dinledik. Toplantımızın hayırlı olması temennilerimle programın tertiplenmesinde emeği geçen Kadın Kolları Başkanımız ve yönetimine şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Bafralı kadınlarla gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti İlçe Başkanı Av. İbrahim Semiz, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Barbaros Turna, Belediye Meclisi Kadın Üyeleri ve Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Nazife Bulut Soruklu katıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:05 Kaynak: İHA

Politika
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