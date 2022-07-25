Bafralı şehitler kabirleri başında anıldı - Son Dakika
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Bafralı şehitler kabirleri başında anıldı

25.07.2022 19:07
Bafralı şehitler kabirleri başında anıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde şehitler Muhammed Önder, Kayhan Çizmeci ve Mahmut Özcan şehadetlerinin yıldönümlerinde kabirleri başında dualarla anıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde şehitler Muhammed Önder, Kayhan Çizmeci ve Mahmut Özcan şehadetlerinin yıldönümlerinde kabirleri başında dualarla anıldı.

Hakkari Yüksekova Dağ ve Komando Tabur Komutanlığı'nda vatani görevini ifa ederken terhisine 2 gün kala 25 Temmuz 1994 tarihinde Yüksekova ilçesinin Kısıklı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan silahlı çatışma sonucu şehit olan J.Komd Onb. Muhammed Önder Ortadurak Mahallesi'nde, Hakkari Çukurca Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevini ifa ederken 25 Temmuz 1995 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan silahlı çatışma sonucu şehit düşen J.Uzm.Çvş. Kayhan Çizmeci Bafra Şehitliği'nde, Tunceli 4. Komando Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini ifa ederken 25 Temmuz 1998 tarihinde Pülümür Kangallı mevkisinde askeri araca bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen roketli saldırı sonucu şehit olan P. Komd. Er Mahmut Özcan Yeşilyazı Mahallesi'ndeki kabirleri başında dualarla yad edildi.

Vakfın Fahri İmamı Necattin Boyun, Bafra Asri Mezarlık görevlisi Yusuf Delen, Yeşilyazı Mahallesi Ordulular Cami imamı Adem Sayım hocaların okuduğu Yasin-i Şerif ve yapılan duanın ardından program sona erdi.

Anma programına Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin, vakfın üyeleri ve şehitlerin yakınları katıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Mahmut Özcan, Kayhan, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bafralı şehitler kabirleri başında anıldı - Son Dakika

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