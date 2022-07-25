Hakkari Yüksekova Dağ ve Komando Tabur Komutanlığı'nda vatani görevini ifa ederken terhisine 2 gün kala 25 Temmuz 1994 tarihinde Yüksekova ilçesinin Kısıklı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan silahlı çatışma sonucu şehit olan J.Komd Onb. Muhammed Önder Ortadurak Mahallesi'nde, Hakkari Çukurca Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevini ifa ederken 25 Temmuz 1995 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan silahlı çatışma sonucu şehit düşen J.Uzm.Çvş. Kayhan Çizmeci Bafra Şehitliği'nde, Tunceli 4. Komando Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini ifa ederken 25 Temmuz 1998 tarihinde Pülümür Kangallı mevkisinde askeri araca bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen roketli saldırı sonucu şehit olan P. Komd. Er Mahmut Özcan Yeşilyazı Mahallesi'ndeki kabirleri başında dualarla yad edildi.

Kaynak: İHA

Mahmut Özcan, Kayhan, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bafralı şehitler kabirleri başında anıldı - Son Dakika

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