Bafralı tütün üreticileri destek bekliyor

Bafralı tütün üreticileri destek bekliyorSAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar, tek geçim kaynakları olan tütün konusunda devletten destek bekliyor.

Bafralı tütün üreticileri destek bekliyor

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar, tek geçim kaynakları olan tütün konusunda devletten destek bekliyor.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, oda yöneticileriyle birlikte ile birlikte Hacıoğlu, Ortadurak ve Müstecep Mahallelerinde tütün üreticilerini ziyaret etti. Tütün üreticilerinin sorunlarını dinleyen Tosuner, işçilerle birlikte tütün dizdi. Ziyarette üreticiler tütün üretiminin baştan sona zorlu bir iş olduğunu ancak girdi maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı kazancın düşük olduğunu söyledi.

Hacıoğlu Mahallesi'nde 40 yıldır tütün üretimi yapan Akbey Yaz, "Tütünden memnun değiliz, maliyetler pahalı, çok ucuza satıyoruz, tüccarlar ucuza alıyor. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Tütün işi zor, gece karanlıkta kalkıp tütün kırıyoruz çoluk çocukla beraber. Bir torba gübre 130-150 lira. Mazot pahalı, gübre pahalı" dedi.

Akbey Yaz'ın eşi Emine Hatun Yaz ise "Bu tütünü yapması çok zor. Amele getiriyoruz, tütünü kırmaya 130 lira alıyorlar. Yapması çok pahalı, alırken ucuza alıyorlar" diye konuştu.

Bin 500 nüfuslu Ortadurak Mahallesi'nde 150 hanenin tamamının tek geçim kaynağının tütün olduğunu söyleyen üretici Mehmet Cin, "40 senedir de tütün yapıyorum. 20 sene önce Tekel vardı, Tekel özelleşince tütün de özel şirketlere kaldı. Tütün özel şirketlere kalınca devletin de desteği olmuyor. Dolayısıyla özel şirketlerin elindeyiz. Devletten sadece gübre veya mazot fiyatlarının düşmesini istiyoruz devletten. Bunlar düşerse bizler tütün üreticileri olarak biraz daha rahatlarız" şeklinde konuştu.

Müstecep Mahallesi'nden Suat Aytaç, "Şu anda memnun değiliz. Niye memnun değiliz? Hayat pahalı. Dediğimiz gibi mazot, gübre, ilaç, işçilik çok pahalı. Memnun değiliz ama mecburen yapıyoruz. Kırsal bölge olduğu için tütüne devam ediyoruz. Devlet desteği yok, tüccar da kendi bildiği gibi fiyat koyuyor, hiç ilgilenen yok" ifadelerini kullandı.

"Kırsaldan göçün önlenmesi için tütüne destek şart"

Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ise şunları söyledi:

"Yıllardan beri biz tütün tarlalarında doğmuş çocuklarız. Tütün çok zahmetli, çok emek isteyen bir ürün. Bu bölgenin tek geçim kaynağı tütün. Bölge zaten kendi ihtiyacını karşılıyor. Yanında mısır eksek yabani hayvanlardan dolayı faydalanamıyoruz ama tütünler ne kadar getiri sağlıyor olsa bile emeğimizin karşılığını az da olsa alabiliyoruz. Tütünün bir tarım ürünü olduğunu ispatlayamadık maalesef. Devletin gelirlerinden en büyük vergi aldığı ürünlerden biri. Açık ve net tütünün yüzde 80'inden vergi alıyor. Bu verginin yüzde 80'leri tütünse bu tütünün bu gün 50 lira altına düşmemesi lazım. Maalesef devletimiz tütün üreticilerini üç beş tane aracı firmanın eline teslim etmiştir. Hiçbir üretici tüccarlarla, özel firmalarla herhangi bir pazarlık konusu içine giremiyor. Sözleşmenin karşılığında sezon başlamadan üç beş kuruş bir para ile bana tütün yapacaksın diye kendisine bağlıyor. Biz Ziraat Odası olarak bu işin üzerine çok düştük ve düşmeye devam ediyoruz. Kırsalda göçün önlenmesi için bir an önce mazotta ilaçta gübrede bir önlem alınması gerektiğini düşünüyorum."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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