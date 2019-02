Bafta 2019 Ödülleri Sahiplerini Buldu

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) ödüllerinin bu yılki sahipleri belirlendi.BAFTA ödülleri, İngiltere 'nin başkenti Londra 'daki Royal Albert Hall'da düzenlenen törenle açıklandı.Yönetmenliğini Alfonso Cuaron'un yaptığı " Roma " en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi sinematografi ve en iyi yabancı dilde film ödüllerini alırken, İngiliz yapımı The Favourite geceyi 7 ödülle kapattı.The Favourite en iyi İngiliz filmi, aktris, yardımcı aktris, özgün senaryo, kostüm, prodüksiyon tasarımı ve makyaj dallarında ödülleri topladı.BAFTA ödüllerinin kategorileri ve kazananlar şöyle:En İyi Film: RomaEn İyi Yönetmen: Alfonso Cuaron (Roma)En İyi Erkek Oyuncu: Rami Malek - ( Bohemian Rhapsody En İyi Kadın Oyuncu: Olivia Colman (The Favourite)En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Mahershala Ali (Green Book)En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Rachel Weisz (The Favourite)En İyi Orijinal Senaryo: The FavouriteEn İyi Belgesel: Free SoloEn İyi İngiliz Filmi: The FavouriteEn iyi Sinematografi: The FavouriteEn İyi Uyarlama Senaryo: BlacKkKlansmanEn İyi Animasyon Filmi: Spider-Man: Into The Spider-VerseEn İyi Yabancı Film: Roma?En İyi Prodüksiyon Tasarımı: The Favourite?En İyi Görsel Efekt: Black Panther?En İyi Makyaj ve Saç: The FavouriteEn İyi Kostüm Tasarımı: The FavouriteEn İyi Ses: Bohemian RhapsodyEn İyi Orijinal Müzik: A Star Is BornHer yıl Oscar ödül töreninden iki hafta önce verilen BAFTA ödülleri, Oscar alabileceklerle ilgili ipucu niteliği taşıyor.